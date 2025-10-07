करवाचौथ से पहले पाएं नैचुरल ग्लो, बस इस पेड़ की 10-15 पत्तियां तोड़ो पीसो और चेहरे पर रगड़ लो

Moringa Mask for Radiant Skin: हर साल करवाचौथ पर महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं. इस दिन 16 श्रृंगार का खास महत्व होता है, लेकिन जब चेहरा डल दिखे, तो ना नया कपड़ा जमे और ना ज्वेलरी की चमक दिखे. अगर आपकी स्किन भी बेजान लग रही है और आप महंगे प्रोडक्ट्स लगाकर परेशान हो चुकी हैं, तो अब बस, क्योंकि इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा एक ग्रीन फेस मास्क (Moringa face mask) आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो (natural glow tips) देने वाला है, वो भी बिना किसी नुकसान के.

इंस्टाग्राम से वायरल हुआ मोरिंगा मास्क (Natural Glow Secret)

कंटेंट क्रिएटर ख्याति ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मोरिंगा फेस मास्क बनाने और लगाने का तरीका बताया है.

खास बात ये है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें आपके घर में ही मिल जाएंगी. ना कोई कैमिकल, ना कोई महंगा प्रोडक्ट. बस कुछ नेचुरल (skin glow nuskha) इंग्रेडिएंट्स और आपका चेहरा (Karwa Chauth beauty tips) खिल उठेगा.

मास्क बनाने के लिए ज़रूरी सामग्री (home remedy to get glowing skin)

मोरिंगा या मोरिंगा पाउडर (chandan face pack).

दही (dahi for face).

चावल (rice flour for skin) का आटा.

नीम की पत्तियां (अगर एक्ने की समस्या है तो).

कैसे बनाएं ये मास्क (moringa powder for clear skin)

मोरिंगा की पत्तियों को पीस लें या उसका पाउडर ले लें.

इसमें दही और चावल का आटा मिलाकर पेस्ट बना लें.

अगर चेहरे पर पिंपल्स हैं, तो इसमें नीम का पेस्ट मिलाएं.

इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं, 10 मिनट रखें और फिर गुनगुने पानी से धो लें.

क्यों है ये मास्क खास? (moringa powder benefits)

मोरिंगा स्किन की डलनेस को दूर करता है, दाग-धब्बे कम करता है और नैचुरल ग्लो लाता है.

दही स्किन को मॉइस्चराइज करता है और फाइन लाइंस कम करता है.

चावल का आटा एक्सफोलिएशन करके डेड स्किन हटाता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है.

नीम की पत्तियां पिंपल्स और एक्ने से बचाव करती हैं.

चेहरे पर नेचुरल ग्लो कैसे लाएं? (insta viral beauty trend)

हर दिन सिर्फ 10 मिनट इस मास्क के लिए निकालिए और देखिए कैसे आपका चेहरा करवाचौथ (tips to get glowing and clear skin) से पहले ही चमकने (glowing skin ke liye tips) लगता है. इस फेस्टिव सीजन मेकअप से नहीं, नेचर के नुस्खे से ग्लो कीजिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

