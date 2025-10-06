करवाचौथ पर पार्लर जाने की जरूरत नहीं, ऐसे करें घर पर परफेक्ट मेकअप, पति की नज़रें आपसे हटेंगी नहीं

Makeup Tutorials For Karwa Chauth: करवा चौथ का नाम सुनते ही हर विवाहित महिला के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. ये दिन सिर्फ व्रत का नहीं बल्कि प्यार और साज-सज्जा का भी प्रतीक है. हर पत्नी चाहती है कि इस दिन वह सबसे खूबसूरत दिखे, ताकि पति की नजरें उसी पर टिकी रहें, लेकिन सच्चाई ये है कि पार्लर जाना और प्रोफेशनल मेकअप करवाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. ऐसे में क्यों न थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाया जाए? घर बैठे कुछ आसान ट्यूटोरियल्स से आप खुद का ही मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हैं.

इन ट्यूटोरियल्स को करें फॉलो (Karwa Chauth makeup)

Step 1: स्किन प्रेप सबसे ज़रूरी (Indian makeup tips)

मेकअप की शुरुआत स्किन प्रेपिंग से होती है. फेस को अच्छे फेसवॉश से धोएं, फिर टोनर और मॉइश्चराइज़र लगाएं. अगर चाहें तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें. इससे आपका बेस स्मूद बनेगा और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा.

Step 2: बेस मेकअप से लाएं नेचुरल ग्लो (karwa chauth makeup tutorial)

अब बात करते हैं फाउंडेशन और कंसीलर की. अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ शेड चुनें. इसे ब्लेंडर या उंगलियों से हल्के हाथों से ब्लेंड करें. इससे चेहरा एकदम फ्लॉलेस दिखेगा. चाहें तो लिक्विड हाइलाइटर की कुछ बूंदें गालों पर लगाएं, ताकि आपका फेस 'मूनलाइट ग्लो' जैसा दिखे.

Step 3: करवा चौथ मेकअप (easy makeup at home)

करवा चौथ पर आई मेकअप का अपना अलग ही क्रेज होता है. गोल्डन या ब्रॉन्ज शेड्स आईशैडो लगाएं, जिससे ट्रेडिशनल लुक निखरकर आए. फिर विंग्ड आईलाइनर और मस्कारा से आंखों को डिफाइन करें. अगर बिंदी लगाना पसंद है, तो छोटा सा गोल्डन या रेड बिंदी लुक को पूरा कर देगा.

Step 4: मेकअप ट्यूटोरियल (glowing makeup for karwa chauth)

लिप्स पर रेड, मरून या रोज़ पिंक शेड ट्राई करें. अगर ग्लॉसी लुक पसंद है तो लिपग्लॉस का इस्तेमाल करें. वहीं ब्लश के लिए पीच या रोज़ टोन चुनें ताकि गालों पर नेचुरल रेडनेस दिखे.

बोनस टिप (karwa chauth trending look)

करवा चौथ की शाम को मेकअप के बाद फिक्सिंग स्प्रे जरूर करें ताकि पूजा से लेकर चांद निकलने तक आपका मेकअप टिका रहे.

(Disclaimer: इस लेख में किए गए दावे इंस्टाग्राम वीडियो और इंटरनेट पर मिली जानकारी पर आधारित हैं. एनडीटीवी इसकी सत्यता और सटीकता जिम्मेदारी नहीं लेता है.)

