करवा चौथ पर अपनी वाइफ को ऐसे सरप्राइज दे सकते हैं आप, ये चार तरीके आएंगे काम

करवा चौथ तमाम महिलाओं के लिए एक खास दिन होता है, जिसमें वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए कठोर उपवास रखती हैं. यही वजह है कि पति इस दिन अपनी पत्नी को खुश करने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं, जब पत्नी व्रत तोड़ती है तो कई लोग गिफ्ट देते हैं. इस बार आप अपनी वाइफ को करवा चौथ पर कुछ कमाल के सरप्राइज दे सकते हैं, जिससे ये वाला करवा चौथ हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा, साथ ही दिनभर की थकान भी एक ही पल में छूमंतर हो जाएगी.

खुद भी रख सकते हैं उपवास

किसी भी रिश्ते में फीलिंग्स काफी जरूरी होती हैं, तमाम महंगे गिफ्ट और चीजें इसके सामने फीकी पड़ जाती हैं. ऐसे में इस करवा चौथ पर आप अपनी पत्नी के लिए व्रत रख सकते हैं. जैसे आपकी पत्नी ने करवा चौथ का व्रत आपकी लंबी उम्र के लिए लिया है, ठीक उसी तरह आप भी अपनी पत्नी के लिए व्रत ले सकते हैं. ये खास सरप्राइज आपके रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करेगा.

करवा चौथ के लिए 5 सबसे खूबसूरत मेहंदी डिजाइन की फोटोज

कैंडल लाइट डिनर करें प्लान

करवा चौथ पर भले ही आपको ऑफिस से छुट्टी न मिले, लेकिन शाम को डिनर का प्लान तो आप कर ही सकते हैं. इसकी जानकारी पहले से ही अपनी वाइफ को न दें और जैसे ही करवा चौथ की पूजा खत्म हो, आप उसे गाड़ी में बिठाकर कैंडल लाइट डिनर के लिए लेकर जाएं. ये डेट आपकी वाइफ के लिए खास होगी और पूरे दिन भूखा रहने के बाद उसे घर पर खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा.

छोटी सी ट्रिप का सरप्राइज

इस बार करवा चौथ वीकेंड पर पड़ रहा है, ऐसे में आप अपनी वाइफ को एक छोटी ट्रिप प्लान करके सरप्राइज दे सकते हैं. आप ऋषिकेश, नैनीताल, जयपुर या फिर लैंसडाउन जा सकते हैं. करवा चौथ के ठीक बाद वाली ये ट्रिप आपकी वाइफ के लिए काफी खास बन जाएगी और आप दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त भी मिलेगा.

फेवरेट साड़ी या ड्रेस

करवा चौथ का दिन काफी खास होता है, ऐसे में आप अपनी वाइफ को वो चीज दे सकते हैं, जिसे वो काफी लंबे टाइम से लेने की सोच रही हो. इसमें कोई साड़ी या ड्रेस भी हो सकती है. इसके अलावा अगर आपका बजट है तो वाइफ को उसका पसंदीदा फोन या लैपटॉप भी गिफ्ट कर सकते हैं.