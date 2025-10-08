विज्ञापन

करवा चौथ की सरगी में ये एक चीज कर लें शामिल, एनर्जी के साथ भूख भी रहेगी कंट्रोल

Karwa Chauth 2025 Sargi: करवा चौथ पर सरगी करने से पहले कई चीजों का ध्यान रखना होता है, आपको थाली में ऐसी चीजें रखनी होती हैं, जिनसे पूरा दिन एनर्जी के साथ बीते.

करवाचौथ सरगी में इस चीज को करें शामिल

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और दिनभर बिना कुछ खाए-पिए रहती हैं. रात को जब चांद नजर आता है तो पूजा शुरू होती है और फिर पति अपनी पत्नी को अपने हाथों से पानी पिलाते हैं. इस कठोर उपवास से ठीक पहले सरगी होती है, जिसमें कई ऐसी चीजें शामिल होती हैं, जो दिनभर व्रत रखने की ताकत देती हैं और एनर्जेटिक रखती हैं. आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ से ठीक पहले सरगी में आपको क्या खाना चाहिए और किस चीज को अपनी सरगी की थाली में जरूर शामिल करना चाहिए. 

क्यों जरूरी है सरगी?

इस बार शुक्रवार 10 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जाएगा, जिसके लिए पहले से ही महिलाओं ने तैयारी कर ली है. सरगी के लिए भी महिलाएं पहले से ही मेन्यू तय कर लेती हैं. ये वो खाना होता है, जिससे करीब 14 से 15 घंटे तक के लिए ताकत मिलती है. इसीलिए ये बेहद जरूरी होती है. आमतौर पर इसमें खीर और ताजे फल खाए जाते हैं. 

इस चीज को जरूर करें शामिल

अगर आप भी करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं तो अपनी थाली में खजूर जरूर रख लें. ये एक ऐसा ड्राई फ्रूट है, जो आपको कई घंटों तक के लिए एनर्जी देता है. आप सरगी में तीन से चार खजूर ले सकती हैं. इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होताहै, जो शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करते हैं और इससे भूख कंट्रोल में रहती है. यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय के लोग रोजे में खजूर का सबसे ज्यादा सेवन करते हैं. 

इन बातों का भी रखें ख्याल

करवा चौथ पर सरगी करने से पहले आपको कई बातों का ख्याल रखना होता है. आपको इस दौरान ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, जिससे दिनभर प्यास को कंट्रोल रखने में मदद मिल सके. इसके अलावा ऐसा करने से डिहाइड्रेशन से भी बचा जा सकता है. आप सरगी में एक गिलास नारियल पानी भी ले सकती हैं. इसके अलावा अखरोट और बादाम जैसे ड्राईफ्रूट्स का भी सेवन कर सकती हैं. 

