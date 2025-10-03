करवाचौथ के लिए कहां मिलेगी सस्ती और अच्छी साड़ी? नोट कर लें नाम

करवाचौथ का त्योहार आने वाला है, जिसे लेकर महिलाओं ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कठोर उपवास रखती हैं और चांद को देखने के बाद ही पानी पीती हैं. इस दिन पति अपनी पत्नी को खास तोहफा भी देते हैं, जिससे उनकी खुशियां कई गुना बढ़ जाती हैं. करवाचौथ पर महिलाएं नई साड़ी पहनती हैं, साथ ही जो महिलाएं करवाचौथ का व्रत रखती हैं वो अपनी सास के लिए भी साड़ी या फिर कोई और चीज खरीदती हैं. ऐसे में आज हम आपको दिल्ली के कुछ ऐसे मार्केट बता रहे हैं, जहां से आप सस्ते दाम पर अच्छी साड़ी खरीद सकते हैं.

चांदनी चौक से करें शॉपिंग

अगर आपके घर में महिलाएं ज्यादा हैं और ज्यादा साड़ियों की जरूरत है तो आप चांदनी चौक जा सकते हैं, यहां आपको सस्ते दाम पर अच्छी साड़ियों की कई वैरायटी मिल जाएंगीं. इसके अलावा आप लहंगा भी खरीद सकते हैं. खास बात ये है कि इस मार्केट में साड़ियों के अलावा सस्ती ज्वेलरी और करवाचौथ का बाकी जरूरी सामान भी मिल जाएगा. हालांकि अगर आप चांदनी चौक जाने का प्लान कर रहे हैं तो तुरंत चले जाएं, क्योंकि कुछ दिन बाद यहां भीड़ काफी बढ़ सकती है.

लाजपत नगर मार्केट

दिल्ली का लाजपत नगर मार्केट भी शॉपिंग के लिए बेस्ट प्लेस है. नोएडा में रहने वाले लोग भी यहां कपड़े खरीदने खूब पहुंचते हैं. यहां आपको हर तरह की साड़ियां मिल जाएंगीं, अगर आप थोड़ी ब्रांडेड साड़ी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगी. त्योहारों के आसपास इस बाजार की रौनक और ज्यादा बढ़ जाती है. आप लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन पर उतरकर आसानी से इस मार्केट में पहुंच सकते हैं.

सरोजिनी नगर मार्केट

साड़ी, सूट या फिर दूसरे कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए दिल्ली का सरोजिनी नगर मार्केट भी मशहूर है. महिलाएं यहां सबसे ज्यादा शॉपिंग करती हैं. अगर आपको करवाचौथ के लिए अच्छी साड़ी या लहंगा चाहिए तो आप यहां पहुंच सकते हैं.

करोल बाग मार्केट

दिल्ली के करोल बाग में भी अच्छे कपड़े सस्ते दाम में मिलते हैं, यहां भी आपको थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है. करवाचौथ से पहले आप करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर उतरकर इस मार्केट में पहुंच सकते हैं. यहां साड़ी और सूट की कई दुकानें हैं, जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं.