Easy Tips to Clear Ear Wax: कान पर जूं न रेंगना, देखा जाए तो ये मुहावरा उन लोगों के लिए बना जो किसी की कोई बात नहीं सुनते. लेकिन कभी कभी कुछ न सुनने के पीछे कान संबंधी कई वजहें हो सकती हैं. देखा जाए तो कान में ज्यादा मैल (Ear wax)और गंदगी जमा होने पर भी कान से सुनना कम हो जाता है. लगातार बढ़ता प्रदूषण, धूल और मिट्टी के साथ साथ पसीना और त्वचा का तेल भी कान को इतना गंदा कर देते हैं कि कान के अंदर मैल की परत (earwax removal tips)जम जाती है. इसके साथ साथ कान में से निकलने वाली डेड स्किन इसे और गंभीर बना देती है. ऐसे में कान के सुनने की क्षमता में ही कमी नहीं आती, कान में दर्द और संक्रमण भी होने के चांस बढ़ जाते हैं. कई बार कान की मैल कान में खुजली और पस का भी कारण बन जाती है. ऐसे में जरूरी है कि कान को नियमित रूप से साफ किया जाए और समय समय पर कान में जमा होने वाले मैल और गंदगी को साफ (ear wax removal tips home)किया जाए. लेकिन कान की मैल को साफ करना इतना आसान नहीं है. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कान में जमा मैल और गंदगी को किन आसान टिप्स (how to clean ears at home naturally)की मदद से साफ किया जा सकता है.

कान में मैल जमा होने के संकेत (Symptoms of Ear wax)

कान में जब ज्यादा मैल या गंदगी जमा होती है तो कुछ खास संकेत दिखते हैं. ऐसे में कान से कम सुनाई देने लगता है. कान में रुक रुक कर दर्द होने लगता है. कई बार कान बंद हो जाता है. कानों में सीटी बजना भी कान में ज्यादा मैल जमने के संकेत हैं जो टिनिटस का रिस्क बढ़ा देते हैं. कान में ज्यादा मैल और गंदगी जमा होने पर कान में खुजली होने लगती है और कई बार इंफेक्शन हो जाता है. मरीज को खांसी होने लगती है और कान में कुछ बजने की आवाजें आने लगती हैं.

कान में जमे मैल को आसानी से साफ करने के उपाय (best Tips to Clear Ear Wax)

हाइड्रोजन पेरोक्साइड

आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मदद से कान में जमा मैल को साफ कर सकते हैं. ये आपको केमिस्ट की दुकान से मिल जाएगा. हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कुछ बूंदों को पानी के साथ मिलाएं. अब इसे किसी ड्रॉप की मदद से कान में डालिए. दो से तीन बूंदें डालने पर काम चल जाएगा. कुछ देर सिर को पीछे की तरफ झुकाकर रखें. इसके पांच मिनट बाद सिर को सीधा करके बचा हुआ लिक्विड कान से निकाल दें और कॉटन से साफ कर लें.

नमक का पानी

नमक के पानी से भी कान में जमा मैल को साफ किया जा सकता है. इसके लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर लें. इसमें थोड़ा सा नमक एड करें और फिर इसकी कुछ बूंदें कान में डालें. इसके कुछ देर बाद कॉटन की मदद से कान साफ कर लें.

Photo Credit: AI

नारियल तेल से काम होगा आसान

कान में जमे मैल को साफ करने के लिए आप नारियल तेल की मदद ले सकते हैं. नारियल तेल की जगह जैतून का तेल भी काम आ सकता है. सबसे पहले नारियल या जैतून के तेल को हल्का गर्म कर लें. फिर इसकी दो से तीन बूंदें कान के अंदर डालें. अब पांच मिनट तक सिर को पीछे की तरफ झुकाकर रखें ताकि तेल कान के अंदर तक पहुंच जाएं. कुछ देर बाद रुई की मदद से कान के आस पास के एरिया को साफ कर लें. इससे कान में जमा मैल आसानी से बाहर निकल जाएगा.

लहसुन और सरसों के तेल का उपाय

एक पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल अच्छी तरह गर्म कर लीजिए. इसमें लहसुन की दो से तीन कलियां अच्छी तरह पका लें. ठंडा होने पर इस तेल को कान में डालें. कुछ देर सिर को पीछे करके रखें और फिर सीधा करके इसे निकाल दें.