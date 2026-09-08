Relationship Tips: पार्टनर को कंट्रोल नहीं... दें भरोसा, जया किशोरी ने बताया मजबूत रिश्ते का सीक्रेट

रिश्ते जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक हैं. परिवार हो, दोस्ती हो या फिर जीवनसाथी का साथ, हर रिश्ता भरोसे और समझ से मजबूत होता है. लेकिन कई बार छोटी-छोटी गलतफहमियां रिश्तों में दूरी बढ़ा देती हैं. जया किशोरी ने बताया कि रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

मन में बातें रखने के बजाय करें खुलकर बात

जया किशोरी ने बताया कि रिश्तों में सबसे जरूरी कम्युनिकेशन है. कई बार हम सामने वाले से पूछने के बजाय खुद ही अंदाजा लगाने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा या वह क्या सोच रहा होगा. इससे गलतफहमी बढ़ सकती है. इसलिए मन में बात रखने के बजाय पार्टनर से सीधे और शांति से बात करनी चाहिए.

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रिश्ते में बनाए रखें भरोसा

किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है. अगर आप हर छोटी बात पर पार्टनर को कंट्रोल करने लगेंगे, तो रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है. उन्हें क्या पहनना है, किससे बात करनी है या क्या फैसला लेना है हर चीज तय करने की कोशिश करने के बजाय उनकी पसंद और फैसलों पर भरोसा करना जरूरी है.

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गलती बताएं और लेकिन बेइज्जत न करें

पार्टनर की गलतियां बताना गलत नहीं है, लेकिन तरीका मायने रखताा है. जया किशोरी कहती हैं कि किसी को बेहतर बनाने के लिए उसकी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है. सार्वजनिक रूप से आलोचना करने के बजाय अकेले में प्यार और सम्मान से अपनी बाात समझाएं.

हर बार सलाह देने की जरूरत नहीं

कई बार पार्टनर को सलाह या समाधान नहीं, सिर्फ आपका साथ चाहिए होता है. ऐसे समय में उनकी बात बिना जज किए सुनना भी रिश्ते को मजबूत बनाता है. उन्हें यह भरोसा दें कि वे अपनी हर बाात आपके साथ खुलकर साझा कर सकते हैं.

बाहर का गुस्सा पार्टनर पर न निकालें

ऑफिस या बाहर की परेशानी का गुस्सा घर आकर पार्टनर पर निकालना रिश्ते के लिए नुकसानदायक हो सकता है. जया किशोरी के अनुसार, पार्टनर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर हम बाहर की साारी नाराजगी निकाल दें. जरूरत हो तो थोड़ा समय अकेले बिताएं, खुद को शांत करें और फिर बातचीत करें.

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