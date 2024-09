Weight Loss Tips : जापानी लोगों की डाइट लेंगे तो जरूर हो जाएंगे पतले, वह ये 5 चीजें खाने से करते हैं परहेज

Japanese People Health Secret: कहा जाता है कि जापानी लोग (Japan's People) लंबी उम्र तक फिट एंड फाइन रहते हैं. जापानी लोगों की उम्र भी लंबी होती है, इसका कारण है उनका ज्यादा स्लिम और एक्टिव होना. सोशल मीडिया पर वायरल रील्स में आपने अकसर देखा होगा कि जापान के लोग कितने लीन पर्सनैलिटी वाले होते हैं. जापान के मुकाबले बाकी देशों में लोग फैट युक्त और अन्हेल्दी फूड खाकर मोटापे का शिकार हो रहे हैं. जानकर हैरानी होगी कि जापान में मोटापे की दर 3.5 फीसदी (Japan obesity Rate) ही है. जापान में लीन पर्सनैलिटी (पतले) वाले लोग ज्यादा हैं. जापानी लोगों की लीन पर्सनैलिटी देखने के बाद किसी के मन में भी सवाल आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है. जापानी लोग ऐसा क्या खा रहे हैं, जो मोटे नहीं होते. आइए हम बताते हैं.

बच्चा सिगरेट पीने के लिए पूछता है तो संदीप माहेश्‍वरी के अनुसार माता-पिता को करनी चाहिए यह खास चीज

जापानी लोगों की हेल्थ का सीक्रेट क्या है (What is the secret of Japanese people's health)



कहा जाता है कि जापानी लोग ikigai (Purpose of Life) के रूल्स को फॉलो करते हैं, जिसमें खुश रहने और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाता है. वजन कम करने के लिए जापानी लोग कैलोरी काउंट पर फोकस करते हैं. ikigai के रूल्स फॉलो कर वे वजन को टेक्निकली कम करते हैं. 100 साल तक पतले और हेल्दी रहने के लिए जापानी लोग 5 खास तरीकों को फॉलो करते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.

Photo Credit: Canva





पेट भरकर खाना नहीं खाते



जापानी लोग पतले और हेल्दी रहने के लिए अपनी भूख का 80 फीसदी ही खाते हैं. जापानी लोग जानते हैं कि पेट भरकर खाने से उनका पेट बाहर निकल सकता है और कई हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं. इसके लिए वह माइंडफुल ईटिंग कल्चर से खुद को फिट रखते हैं. जापानी लोग डाइट में मीसो सूप (Miso Soup) और ग्रील्ड सेलमॉन ( Grilled Salmon) के साथ-साथ चावल को रोजाना डाइट में शामिल करते हैं.



चम्मच की जगह चॉप स्टिक का इस्तेमाल ( Using chop sticks instead of Spoons)



हम भारतीय चम्मच से भर-भर कर चावल और अन्य चीजें खाते हैं, लेकिन ये जापानी लोग कुछ भी खाने के लिए चम्मच की जगह चॉप स्टिक का ही इस्तेमाल करते हैं. पतले होने का यह एक टेक्निकल तरीका है. ऐसा इसलिए क्योंकि चॉप स्टिक से खाना धीरे-धीरे खाया जाता है और फिर ब्रैन एक मैसेज भेजता है कि आपका पेट भर गया है.

Photo Credit: iStock





इन चीजों से बनाते हैं दूरी (Avoid these Things)

इसके अलावा जापानी लोग सी फूड्स नहीं खाते हैं, क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. साथ ही वो डेयरी प्रोडक्ट्स ( पनीर, दूध, छाछ, दही आदि) को भी नहीं खाते हैं. बता दें, डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा फैट होता है.



खाने में सिरका शामिल करते (Add Vinegar in Pickles)



जापानी लोग सिरके (विनेगर) वाले आचार का सेवन करते हैं. इससे विनेगर का एसिड डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करता है. यही वजह है कि जापानी लोग इतने पतले और हेल्दी होते हैं.

Pitru Paksha 2024: पितृपक्ष पर किस दिन पड़ रहा है कौन सा श्राद्ध?