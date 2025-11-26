फ्रिज में आटा कितने दिनों तक रखा जा सकता है? फिटनेस कोच ने बताया फ्रिज में रखे आटे की रोटी खाने से क्या होता है

Does flour go bad if in the fridge: कई बार रोटी बनाने के बाद आटा बच जाता है. ऐसे में हम उस बचे हुए आटे को फ्रिज में स्टोर कर रख देते हैं और दोबारा रोटी बनाने के लिए बाद में इस्तेमाल कर लेते हैं. लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा करना सही है? क्या फ्रिज में रखने पर आटा ठीक रहता है और उसकी दोबारा रोटी बनाकर खाई जा सकती है? इसे लेकर फिटनेस कोच प्रियांक मेहता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं, फ्रिज में रखा आटा दिखने में तो ठीक लगता है, लेकिन अंदर कई बदलाव होते रहते हैं जो हमारी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

फ्रिज में आटा रखने पर क्या होता है?

फिटनेस कोच के मुताबिक, अक्सर लोगों को लगता है कि फ्रिज में रखने से आटा खराब होना बंद हो जाता है. जबकि सच यह है कि ठंडा तापमान केवल प्रक्रिया को धीमा करता है, रोकता नहीं. आटे में मौजूद यीस्ट और बैक्टीरिया धीरे-धीरे काम करते रहते हैं, जिससे CO₂ और एसिड बनने लगते हैं. इसका असर स्वाद और खुशबू पर पड़ता है. दो दिन बाद आटे में हल्की खटास और बनावट में बदलाव आने लगता है.

फर्मेंटेशन बढ़ने पर आटे का ग्लूटेन ढीला पड़ जाता है. यानी रोटी उतनी फूली और नरम नहीं बनती, अक्सर मोटी और चबाने में भारी लगती है. ऐसा आटा पचने में भी समय लेता है और कुछ लोगों को इससे गैस, भारीपन या एसिडिटी महसूस हो सकती है.

पोषक तत्व कम होने लगते हैं

ज्यादा समय तक रखा आटा धीरे-धीरे अपनी गुणवत्ता खोने लगता है. फर्मेंटेशन के चलते विटामिन और मिनरल टूटने लगते हैं. यानी रोटी पेट तो भर देगी लेकिन पोषण उतना नहीं मिलेगा जितना ताजा आटे में मिलता है.

समय के साथ आटे में मौजूद स्टार्च तेजी से टूटने लगता है. इस आटे की रोटी खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है. ऐसे में खासतौर पर अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं या वजन कंट्रोल पर ध्यान दे रहे हैं, तो रखे हुए आटे की रोटी खाने से बचें.

इस सवाल का जवाब देते हुए फिटनेस कोच बताते हैं, आमतौर पर ताजा आटा ही सबसे बेहतर माना जाता है. कोशिश करें कि जितना जरूरत हो उतना ही गूंथें. अगर रखना भी पड़े तो 24 घंटे से ज्यादा न रखें. इससे स्वाद अच्छा रहेगा, रोटी नरम बनेगी और पाचन भी आसान होगा.

यानी फ्रिज में रखा आटा सुविधा तो देता है लेकिन लंबे समय तक रखने से स्वाद, पोषण और पाचन तीनों पर इसका असर पड़ सकता है. बेहतर यही है कि रोज ताजा आटा गूंथें और 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लें.

