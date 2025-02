प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए अंडा खाना जरूरी नहीं, इन वेज फूड में भी होता है भरपूर Protein

Protein food list for vegetarian : जब भी शरीर में प्रोटीन (How to make up for protein deficiency) की कमी होती है, लोग अंडा या मीट खाने की सलाह देते हैं. जबकि आपके पास वेजिटेरियन फूड (which foods are protein rich) की एक लंबी लिस्ट है, जिसे आप अपनी डाइट (healthy diet) में शामिल करके प्रोटीन की भरपाई कर सकते हैं. तो बिना देर किए आइए जानते हैं उन सुपरफूड्स (super foods) के बारे में... डायबिटीज के मरीज इस डाइट चार्ट को कर सकते हैं फॉलो, कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

वेजिटेरियन फूड लिस्ट - Vegetarian food list

सोयाबीन एक पौधे से प्राप्त होने वाला प्रोटीन स्रोत है, जिसके 100 में लगभग 29 ग्राम प्रोटीन आपको मिल सकता है.

मटर एक प्रकार की सब्जी है, जिसके 100 ग्राम में लगभग 9 ग्राम प्रोटीन होता है. इम्यूनिटी मजबूत करने में मटर में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है.

चना एक प्रकार की दाल है जिसके 100 ग्राम में लगभग 19 ग्राम प्रोटीन प्रति होता है. यह मांसपेशियों को भी मजबूत बनाने का काम करती है.

मूंगफली एक प्रकार का नट है जिसमें लगभग 20 ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ग्राम में होता है. यह भी आपके शरीर को कई तरीके से फायदा पहुंचाता है.

बादाम एक प्रकार का नट है, जिसमें लगभग 21 ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ग्राम में होता है. यह आपकी स्किन और बाल के लिए भी अच्छा होता है. इससे चेहरे और बाल की चमक बरकरार रहती है.

Photo Credit: iStock

टोफू एक प्रकार का सोया प्रोडक्ट है जिसके 100 ग्राम में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन होता है.

Photo Credit: iStock

राजमा एक प्रकार की दाल है, जिसके 100 ग्राम में लगभग 22 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर को मिल सकती है.

Photo Credit: Getty

स्प्राउट्स प्लांट्स बेस्ड प्रोटीन पहुंचाने वाला फूड है,100 स्प्राउट्स में लगभग लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होता है.

यह भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं, आपको बता दें कि 30 ग्राम मूंगफली में 8 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम अखरोट में 4 ग्राम प्रोटीन और 30 ग्राम हेजलनट्स में 4 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर को मिल सकता है.

यह वजन घटाने में भी आपकी मदद कर सकता है. इसमें 9 जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं. इसके लगभग 100 ग्राम क्विनोआ में 16 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है.

यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्रोटीन की आवश्यकता व्यक्ति की उम्र, जे़ंडर और शारीरिक गतिविधि के आधार पर अलग-अलग होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.