Relationship Tips: आपका पार्टनर आपसे बिल्कुल अलग हैं? इस तरह बनाएं अपने रिश्ते को खुशहाल

Relationship Tips: कई सालों से हम सुनते आए हैं कि “एक जैसे लोग साथ रहते हैं” यानी जिन कपल्स की पर्सनैलिटी मिलती-जुलती है, वे ज्यादा खुश रहते हैं और लंबे समय तक साथ रहते हैं, लेकिन हाल में हुई रिसर्च ने इस सोच को बदल दिया है. रिसर्च बताती है कि रिश्तों में खुशी पाने के लिए आपकी खुद की आदतें और स्वभाव, पार्टनर से मैच करने से ज्यादा अहम हैं. अगर, आपका पार्टनर आपसे बिल्कुल अलग है, तो रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए खुले मन से बात करें, एक-दूसरे की पसंद-नापसंद समझें, साथ में नई चीजें आजमाएं, एक-दूसरे की तारीफ करें और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें, क्योंकि अलग होना रिश्ते में रोमांच और नए दृष्टिकोण ला सकता है, बस बातचीत, समझ और सम्मान जरूरी है.

क्या कहती है रिसर्च?

शोधकर्ताओं ने अलग-अलग कपल्स का अध्ययन किया और उनकी पर्सनैलिटी और रिलेशनशिप सैटिस्फैक्शन को परखा. उन्होंने “बिग फाइव” पर्सनैलिटी ट्रेट्स पर ध्यान दिया, जिसमें एक्सट्रावर्जन (मिलनसार बनाम शांत), एग्रीएबलनेस (दयालु बनाम आलोचनात्मक), कांशियसनेस (संगठित बनाम लापरवाह), न्यूरोटिसिज्म (चिंतित बनाम स्थिर) और ओपननेस (जिज्ञासु बनाम रूटीन पसंद) आदि शामिल है.

रिसर्च बताती है कि आपकी आदतें और भावनात्मक स्थिरता, रिश्तों को आकार देती हैं, जो लोग ज्यादा चिंतित और मूडी होते हैं. वह पार्टनर की पर्सनैलिटी चाहे जैसी हो, कम खुश रहते हैं, जो लोग संगठित, जिम्मेदार और मिलनसार होते हैं, वे रिश्तों में ज्यादा संतुष्ट रहते हैं. अगर, कोई व्यक्ति हमेशा असुरक्षित महसूस करता है और छोटी बातों पर ज्यादा रिएक्ट करता है, तो रिश्ते में तनाव बढ़ता है. वहीं, जो लोग दयालु और जिम्मेदार होते हैं, वे धैर्य रखते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से समस्याएं सुलझाते हैं.

अपनी आदतों को पहचानें- कब आप ज्यादा चिंतित या गुस्से में रहते हैं.

शांत और दयालु बनें- धैर्य रखें, सुनें और रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करें.

कंपैटिबिलिटी पर ज्यादा ध्यान न दें- पूछें, “क्या हम एक-दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं?”

जरूरत पड़ने पर मदद लें- थेरेपी रिश्तों में तनाव कम कर सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.