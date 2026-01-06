Skincare Tips: क्या आपको भी चाहिए ग्लोइंग और चमकती स्किन? सोने से पहले भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, डैमेज हो सकती है त्वचा

Skincare Tips: हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन नेचुरली ग्लो करे और उस पर किसी तरह के दाग‑धब्बे न हों. इसी चाहत में लोग तरह‑तरह के महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बार मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता. इसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि हम रात को सोने से पहले कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं और नैचुरल ग्लो को खत्म कर देती हैं. क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले की गई छोटी‑छोटी लापरवाही भी स्किन को डैमेज कर सकती हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें रात को सोने से पहले बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. अगर आप समय रहते इन आदतों को सुधार लेते हैं, तो न सिर्फ त्वचा को होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं, बल्कि ग्लोइंग, हेल्दी और चमकती त्वचा भी पा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: बिकनी एरिया, कोहनी, घुटने और अंडरआर्म्स की डार्क स्किन को कैसे साफ करें?

1. चेहरे को बिना साफ किए सोना

कभी भी चेहरे को बिना साफ किए नहीं सोना चाहिए. दरअसल, दिनभर की भागदौड़ भरी दिनचर्या में फेस पर धूल-मिट्टी, पसीना और गंदगी जम जाती है जिससे स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ऐसे में इससे छुटकारा पाने के लिए सोने से पहले अच्छे से फेसवॉश जरूर करें. इससे आप पिंपल्स और मुंहासों से भी छुटकारा पा सकते हैं.

रात को सोने से पहले कभी भी मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए. इससे आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है. ऐसे में अगर पेट खराब होगा, तो आपकी स्किन पर पिंपल्स और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में ग्लोइंग और चमकती त्वचा पाने के लिए सोने से पहले कभी भी तला-भुना या मसालेदार खाना न खाएं.

आजकल के डिजिटल युग में अधिकतर लोग रात को सोने से पहले देर रात तक मोबाइल देखते रहते हैं, जो कि एक बड़ी गलती होती है. दरअसल, इन डिवाइस से निकलने वाली ब्लू लाइट स्किन के लिए काफी हानिकारक हो सकती हैं. इससे अधिकतर डार्क सर्कल्स और रिंकल्स जैसी समस्याएं होने का खतरा बना रहता है.

ग्लोइंग और शाइनी स्किन पाने के लिए हमेशा पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर ही सोना चाहिए. दरअसल, अगर शरीर में पानी कम होगा तो त्वचा डिहाईड्रेट हो सकती है और ड्राईनेस का सामना करना पड़ सकता है. इससे स्किन की समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.