अगर मैं रोज ग्लिसरीन का इस्तेमाल करूं तो क्या होगा? जानें क्या रातभर चेहरे पर ग्लिसरीन लगाकर रखना ठीक है

Glycerin For Skin: सर्दियां आते ही कई लोग अपने स्किन केयर रूटीन में ग्लिसरीन को शामिल करते हैं. ग्लिसरीन को सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे त्वचा के लिए बेहद अच्छा भी माना जाता है. कई लोग रात को चेहरे पर ग्लिसरीन लगाकर सोना पसंद करते हैं. लेकिन क्या ऐसा करना सही है? आइए जानते हैं चेहरे पर ग्लिसरीन लगाने से क्या होता है, साथ ही जानेंगे क्या रातभर चेहरे पर ग्लिसरीन लगाकर रखना ठीक है या इससे आपको कोई नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं-
क्या होती है ग्लिसरीन?
बता दें कि ग्लिसरीन एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है. इसे वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट से बनाया जाता है.ग्लिसरीन के फायदे
स्किन को डीप हाइड्रेशन देती है
हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ह्यूमेक्टेंट होने के चलते ग्लिसरीन हवा से नमी खींचकर स्किन को गहराई से हाइड्रेट करती है. इसी वजह से इसे ड्राई स्किन के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. यह त्वचा की ऊपरी परत को लंबे समय तक मॉइस्चराइज रखती है.स्किन बैरियर मजबूत करती है
अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के अनुसार, ग्लिसरीन स्किन बैरियर को सुधारती है, जिससे त्वचा बाहरी धूल, प्रदूषण और इरिटेंट्स से बची रहती है.ड्राई स्किन की समस्या दूर करती है
अगर आपकी त्वचा रूखी है, फटी हुई है या अक्सर खिंचाव महसूस होता है, तो ग्लिसरीन इसे तुरंत सॉफ्ट और स्मूथ बना सकती है.छोटे घाव ठीक करने में मददगार
ग्लिसरीन वाउंड-हीलिंग प्रोसेस को तेज करने में भी मदद करती है. यह त्वचा को शांत करती है और जलन कम करती है.सोरायसिस में राहत
कुछ शोध बताते हैं कि ग्लिसरीन सोरायसिस जैसी स्किन कंडीशन में भी सुधार ला सकती है.क्या ग्लिसरीन को रातभर चेहरे पर लगाकर रखना ठीक है?
हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लिसरीन को सीधे चेहरे पर लगाना सुरक्षित होता है, लेकिन इसे पूरी रात लगाकर रखना कुछ मामलों में नुकसानदायक हो सकता है. कई बार इससे जलन या एक्ने-पिंपल की परेशानी भी बढ़ सकती है.फिर कैसे लगाएं?
आप शाम के समय चेहरे को साफ कर गुलाबजल में थोड़ी मात्रा में ग्लिसरीन मिलाकर लगा सकते हैं. रात को सोने से पहले चेहरे को साफ कर लें. इस तरह आप स्किन को बिना नुकसान पहुंचाएं ग्लिसरीन के फायदे पा सकते हैं.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
