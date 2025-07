क्या जलने पर टूथपेस्ट लगाना चाहिए? डॉक्टर ने बताया अगर जल जाए, तो सबसे पहले घर पर क्या करें

Is it good to put toothpaste on a burn: किचन में काम करते वक्त कई बार गर्म पानी, बर्तन या किसी गर्म चीज को छूने से स्किन का जल जाना एक आम बात है. अब, ज्यादातर भारतीय घरों में जलने पर सबसे पहले टूथपेस्ट लगाने की सलाह दी जाती है. कई घरों में यह एक आम घरेलू इलाज बन चुका है. लेकिन क्या ऐसा करना सही है? क्या जलने पर टूथपेस्ट लगाना चाहिए? आइए जानते हैं इसे लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं.

रक्षाबंधन पर अपने हाथों में लगाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, देखकर हर कोई करेगा तारीफ, अभी से सेव कर लें Photos

कितना सही है ऐसा करना?

मामले को लेकर यूएस बोर्ड-प्रमाणित हेमेटोलॉजिस्ट-ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, 'बर्न चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, इसपर टूथपेस्ट बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए.'

डॉ. रवि गुप्ता बताते हैं, टूथपेस्ट लगाने से शुरुआत में थोड़ी ठंडक जरूर महसूस होती है, लेकिन उसमें मौजूद कुछ केमिकल्स स्किन को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं. इससे जलन वाली जगह पर इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा, स्किन इरिटेशन हो सकती है और कई बार उस जगह निशान भी हमेशा के लिए रह जाता है. इसलिए जलने पर टूथपेस्ट लगाने से बचें.

ठंडे पानी से धोएं

डॉक्टर बताते हैं, अगर आपकी स्किन जल जाए, तो सबसे पहले उस हिस्से को तुरंत 10 से 15 मिनट तक ठंडे (सादे) पानी से धोएं. इससे जलन कम होती है और स्किन को राहत मिलती है.

लोग अक्सर बर्न पर बर्फ लगा देते हैं, लेकिन यह ठीक नहीं है. बर्फ से स्किन को और नुकसान हो सकता है.

जलने पर टूथपेस्ट के अलावा तेल, घी या कोई अन्य घरेलू चीज भी न लगाएं. ये चीजें जलन को बढ़ा सकती हैं और स्किन की हीलिंग में रुकावट डालती हैं.

जलन वाली जगह को किसी साफ और सूती कपड़े से ढकें ताकि धूल और गंदगी से बचाव हो सके.

इन सब से अलग अगर जलन ज्यादा है, फफोले बन गए हैं या दर्द बहुत है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.