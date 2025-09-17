उम्र के हिसाब से बच्चे की लंबाई कितनी होनी चाहिए? डॉक्टर से जान लें

Kids Height chart according to age: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे की हाइट खूब लंबी हो और बच्चा उम्र के हिसाब से सही ग्रो कर सके. ऐसे में कई बार उनके मन में ये सवाल भी आता है कि बच्चे की उम्र के हिसाब से उसकी लंबाई सही है या नहीं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. मशहूर पीडियाट्रिशियन संदीप गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि बच्चों की ग्रोथ किस तरह होती है और किन सालों में कितनी लंबाई बढ़ती है. आइए जानते हैं इस बारे में-

उम्र के हिसाब से कितनी होनी चाहिए बच्चे की लंबाई?

डॉक्टर गुप्ता बताते हैं, जन्म के बाद का पहला साल बच्चे की ग्रोथ के लिए सबसे अहम होता है. पहले साल में बच्चे का वजन और लंबाई दोनों तेजी से बढ़ते हैं. इस दौरान बच्चे की लंबाई करीब 25 सेंटीमीटर तक बढ़ती है.

डॉक्टर के मुताबिक, दूसरे साल में बच्चे की लंबाई लगभग 12.5 सेंटीमीटर बढ़ती है. वहीं, तीसरे साल में यह ग्रोथ थोड़ी कम होकर 7.5 से 10 सेंटीमीटर रहती है.

जब बच्चा 3 से 4 साल का होता है, तो उसकी लंबाई साल में करीब 7 सेंटीमीटर बढ़ती है. इसके बाद 5 से 6 साल के बीच यह ग्रोथ और थोड़ी धीमी होकर लगभग 6 सेंटीमीटर प्रति साल रह जाती है.

वीडियो में डॉक्टर आगे बताते हैं, 6 साल की उम्र से लेकर प्यूबर्टी (किशोरावस्था) तक बच्चे की लंबाई औसतन 5 सेंटीमीटर प्रति साल बढ़ती है. प्यूबर्टी के दौरान फिर से ग्रोथ स्पर्ट आता है, जिसमें बच्चों की लंबाई तेजी से बढ़ सकती है.

डॉक्टर गुप्ता बताते हैं, बच्चे की लंबाई उसकी पोषण स्थिति और ओवरऑल हेल्थ का संकेत देती है. अगर किसी उम्र में बच्चा तय मानकों के हिसाब से लंबाई नहीं पा रहा है, तो यह पोषण की कमी, हार्मोनल समस्या या किसी अन्य मेडिकल कंडीशन का संकेत हो सकता है. ऐसे में हाइट पर ध्यान देना जरूरी है.

