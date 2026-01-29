Explore Indian Cruises: समुद्र के हिलोरों में भूल जाएंगे बड़े से बड़ा हिल स्टेशन, अपने ही देश में लें लग्ज़री क्रूज़ का फूल मजा

विज्ञापन

Top 5 Luxury Cruise Options In India: अगर आपको समुद्र का नजारा पसंद है, आप अब आप क्रूज का मजा उठाया सकते हैं. यहां जानें भारत में कौन-कौन सी क्रूज में घूमने जाया सकता है.

Read Time: 2 mins
Domestic Indian Cruise from Mumbai

Top 3 Luxury Cruise Options In India: Top 5 Luxury Cruise Options in India: अगर आप सर्दियों के मौसम में एक ऐसी आउटिंग प्लान कर रहे हैं, जहां न ठंडी हवाएं हो और न ही किसी भी तरह का शोर. तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है. हम आपके साथ कुछ ऐसे ट्रैवलिंग आइडिया शेयर करने वाले हैं, जो आपको बजट में लक्जरी एक्सपीरियंस देंगे. अगर आपको समुद्र का नजारा पसंद है, आप अब आप क्रूज का मजा उठाया सकते हैं. यहां जानें भारत में कौन-कौन सी क्रूज में घूमने जाया सकता है.

Indian Cruise Route

Cordelia Cruise

कहां से कहां चलती है: Mumbai से Goa / Lakshadweep
क्यों जाना चाहिए: Cordelia Cruise क्रूज में ऑनबोर्ड पार्टी, म्यूज़िक शो, स्विमिंग पूल और बेहतरीन खाना का आनंद लेने का मौका मिलता है. 
कितने दिन के लिए जाया जा सकता है: Cordelia Cruise को 2 से 5 रातों के लिए पैकेज बुक किया जा सकता है. 

सर्दियों के मौसम में ठंड से बचने और समुद्र का सुंदर नजारा उठाने के लिए आप इस क्रूज का मजा ले सकते हैं. 

Ganga River Cruise

कहां से कहां चलती है: Varanasi से Kolkata तक

क्यों जाना चाहिए: भारत की सबसे आइकॉनिक नदी गंगा पर चलने वाला यह क्रूज़ एक सांस्कृतिक यात्रा जैसा लगता है. अगर आप ठंड के मौसम में एक खूबसूरत एक्सपीरियंस का आनंद लेना चाहते हैं, तो इस क्रूज का मजा उठा सकते हैं. आप अपनी जर्नी के दौरान मंदिर, घाट और पुरानी सभ्यता के दर्शन कर सकते हैं. 

कितने दिन के लिए जाया जा सकता है: Ganga River Cruise अपनी यात्रा 51 से 52 दिनों में पूरी करता है.

Jalesh Cruise

कहां से कहां चलती है: जलेश क्रूज मुंबई से गोवा, दीव, और कोच्चि जैसी जगहों को कवर करती हुई जाती है.

क्यों जाना चाहिए: अगर आप एक शांत और शानदार अनुभव लेना चाहते हैं, तो जलेश क्रूज आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. 

