Yoga Insights: सबसे पावरफुल योग कौन सा है?

Yoga Benefits: योगा लगभग हर समस्या का इलाज है. अगर इसे नियमित रूप से रोजाना कुछ देर किया जाए तो आप न सिर्फ फ्रेश फील कर सकते हैं, बल्कि स्ट्रेस, तनाव और चिंता को भी दूर रख सकते हैं. इसलिए खुद को स्वस्थ रखने के लिए लोग इस ऐसा आसान ढूंढते हैं, जो उन्हें सारी बीमारियों से दूर रखे, लेकिन आज सवाल यह है की सबसे पावरफुल योग कौन सा है? चलिए जानते हैं इस सवाल का क्या जवाब है?

सभी आसनों का राजा कौन है?

कोई एक ऐसा आसान नहीं है, जो सारी दिक्कतों से राहत दिला सकें. कई लोग पेट से जुड़ी दिक्कतों से परेशान रहते हैं तो कुछ सिरदर्द को लेकर दुखी रहते हैं, सभी तरह की दिक्कतों से राहत पाने के लिए अलग-अलग प्रकार के योग आसान हैं. इसलिए यह कहना गलत होगा कि सभी तरह की समस्या से राहत पाने के लिए एक योग है.

योग के फायदे

मन रहेगा शांत: योग से तनाव दूर होता है और अच्छी नींद आती है, भूख अच्छी लगती है, इतना ही नहीं पाचन भी सही रहता है.

स्वस्थ रहेंगे: योग से रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है. योग से शरीर स्वस्थ और निरोग बनता है.

वजन: योग से शरीर से फैट को भी कम किया जा सकता है.

ब्लड शुगर: योग से आप अपने ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं.

कौन सा आसन कब करें?

बालासन: यह आसन तनाव दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है. इस मुद्रा को करने से आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है.

वीरभद्रासन: नियमित रूप से योगासन जांघों और कमर को मजबूत बनाता है.

फॉरवर्ड फोल्ड: अगर आप तनाव सिरदर्द, माइग्रेन या शरीर में तनाव से पीड़ित हैं, तो फॉरवर्ड फोल्ड को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

