15 अगस्त पर बच्चों के लिए 10 फेमस स्लोगन, जो दिल में भर देंगे देशभक्ति का जोश

Independence Day Slogan: 15 अगस्त आते ही मन में देशभक्ति का जज्बा अपने आप जाग उठता है. इस दिन स्कूल, कॉलेज और कई पब्लिक प्लेस में ध्वजारोहण के साथ स्पीच, रैली और कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं. इन कार्यक्रमों में देशभक्ति से भरपूर नारे (Independence Day Slogans) बहुत ज्यादा गुंजते हैं. अगर, आपका बच्चा या आप स्वतंत्रता दिवस के किसी कार्यक्रम में भाग लेने जा रहा है, तो देशभक्ति के ये स्लोगन सभी का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ-साथ देशप्रेम की भावना के प्रति जागरूक कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं 10 से ज्यादा देशभक्ति स्लोगन.

भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा

15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने के बाद देश आजादी के 79 वर्ष पूरे कर रहा है. इस साल का स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में खास है. 2026 में 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जाएगा. साथ ही, "युवा शक्ति" थीम के माध्यम से विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवाओं की भूमिका को सम्मान दिया जाएगा. 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए भारत की आजादी को एक ऐसे ऐतिहासिक पल के रूप में बताया था, जब सदियों के संघर्ष के बाद एक राष्ट्र नई उम्मीदों के साथ जाग रहा था. उनका भाषण गुलामी के अंत और नए भारत की शुरुआत का प्रतीक बना.

स्वतंत्रता दिवस पर 10 से ज्यादा देशभक्ति स्लोगन

वतन की शान, भारत महान

जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान

देश की आन, तिरंगा हमारी पहचान

हमारा भारत, सबसे प्यारा भारत

देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे

एकता में शक्ति है, भारत की यही भक्ति है

तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी जान है

स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान, देश की सबसे बड़ी पहचान

सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा

वतन की शान है तिरंगा, हर दिल की पहचान है तिरंगा

देशभक्ति हमारी पहचान, भारत हमारी शान

तिरंगे की आन में जीना, भारत की शान में मरना

तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, यही है हर भारतीय का नारा

तिरंगे का मान बढ़ाएं, देश का गौरव बनाएं

भारत की आन, बान और शान-हमारा तिरंगा महान

जय हिंद! जय भारत! वंदे मातरम्!

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