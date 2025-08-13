15 अगस्त पर साड़ी पहनकर जा रही हैं ऑफिस तो इस तरह हों तैयार, हर कोई करेगा लुक की तारीफ

15 August Styling Tips: 15 अगस्त का दिन सिर्फ आजादी का जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति और परंपरा को गर्व से दिखाने का दिन भी है. इस दिन लोगों की बातों से अलग उनके पहनावे में भी देशप्रेम झलकता है. यानी लोग आउफिट भी ऐसे चुनते हैं, जिनमें देशभक्ति की भावना नजर आती है. ऐसे में अगर इस 15 अगस्त आप साड़ी पहनने का सोच रही हैं, तो यहां हम आपको कुछ बेहद आसान स्टाइलिंग टिप्स बता रहे हैं, जिससे आप अपने लुक को और भी स्पेशल बना सकती हैं. आइए जानते हैं कैसे-

सही रंग का चुनाव करें

अगर आपके पास केसरिया, सफेद या हरे रंग की साड़ी है, तो ये सबसे बेस्ट होने वाला है. आप तीनों में से किसी भी एक रंग की साड़ी पहन सकती हैं और ब्लाउज या ज्वेलरी में बाकी के दो रंग शामिल कर सकती हैं, या फिर तिरंगा थीम वाली साड़ी भी ले सकती हैं. हल्के कॉटन, सिल्क या लिनन की साड़ियां ऑफिस के लिए सबसे बेहतर रहेंगी.

ऑफिस में लुक प्रोफेशनल और एलिगेंट रहना चाहिए. इसलिए ब्लाउज बहुत ज्यादा भारी डिजाइन वाला न चुनें. स्लीवलेस, थ्री-क्वार्टर या साधारण हाफ स्लीव ब्लाउज अच्छा लगेगा. अगर सफेद साड़ी पहन रही हैं तो ब्लाउज केसरिया या हरे रंग का ले सकती हैं.

आप सफेद रंग की साड़ी के साथ तिरंगे के रंग का दुपट्टा कैरी कर सकती हैं. इसके लिए आप दुपट्टे को साड़ी के पल्लू के साथ पिन कर सकती हैं और एक कंधे पर दुपट्टा डाल सकती हैं. इसके लिए साड़ी स्टाइलिश जगिशा उपाध्याय ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो भी शेयर किया है.

अगर आप सफेद रंग की साड़ी पहन रही हैं, तो ज्वेलरी में हरा और केसरिया रंग शामिल कर सकती हैं. जैसे आप इन दो रंगों की चूड़ी पहन सकती हैं या कानों में केसरिया रंग के झुमके और हाथों में हरी चूड़ी पहन सकती हैं. अगर चाहें तो तिरंगे रंग का छोटा पिन या ब्रोच भी साड़ी के पल्लू पर लगा सकती हैं, यह देशभक्ति का प्यारा टच देगा.

साड़ी के साथ आप तिरंगे के रंग की बिंदी लगा सकती हैं. इससे भी आपका लुक एकदम हटकर दिखने वाला है, साथ ही बिंदी आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम भी करेगी.

साड़ी के साथ आप लो बन, स्लीक पोनीटेल या साइड ब्रेड बना सकती हैं. ऑफिस में दिनभर काम के दौरान यह हेयरस्टाइल आरामदायक भी रहेंगे, साथ ही ये काफी अच्छे भी लगने वाले हैं.

इस तरह तैयार होने पर आप अपने पहनावे से देशप्रेम का सुंदर संदेश दे सकती हैं.