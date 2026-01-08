अपनी बेटी से रोज कराएं ये 3 योगासन, बड़े होकर नहीं झेलनी पड़ेंगी कई बड़ी परेशानी

Yoga poses beneficial for women: बच्चों का शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है, खासकर बेटियों के लिए. बड़े होते-होते महिलाओं के शरीर में कई बदलाव होते हैं, जिसके चलते उन्हें कई तरह की परेशानियों से भी जूझना पड़ता है. ऐसे में अगर छोटी उम्र से ही सही कदम उठाए जाएं, तो इन परेशानियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है. इसके लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं. सर्टिफाइड योगा ट्रेनर दीक्षा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बेटियों को रोज 3 योगासन का अभ्यास करने की सलाह देती हैं. योगा एक्सपर्ट कहती हैं, इससे उन्हें आगे चलकर कई तकलीफों से राहत मिल सकती है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

बेटियों से रोज कराएं ये 3 योगासन

योगा ट्रेनर कहती हैं, देवियासन लड़कियों और टीनएजर्स के लिए खासतौर पर फायदेमंद माना जाता है. यह आसन शरीर में हार्मोन बैलेंस करने में मदद करता है और प्रजनन स्वास्थ्य को सपोर्ट करता है. जैसे-जैसे बेटियां बड़ी होती हैं, उनके शरीर में कई बदलाव आते हैं. ऐसे में यह आसन शरीर को संतुलन देता है, पेल्विक एरिया को मजबूत बनाता है और अंदरूनी स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायक होता है.

यह योग अभ्यास शरीर की ताकत बढ़ाने के साथ-साथ मानसिक शक्ति को भी मजबूत करता है. इसे करने से हाथ, कंधे और पीठ की मांसपेशियों को स्ट्रेंथ मिलती है. साथ ही यह तनाव कम करता है और पॉजिटिविटी बढ़ाता है.

इन सब से अलग दीक्षा शर्मा वॉरियर पोज करने की सलाह देती हैं. इसे वीरभद्रासन भी कहा जाता है. ये आसन भी शारीरिक मजबूती देने के साथ-साथ मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, फोकस सुधारता है और बैलेंस सिखाता है.

इस तरह ये 3 योगासन महिलाओं के लिए फायदेमंद हो सकते हैं. आप रोज थोड़ा समय निकालकर इनका अभ्यास कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.