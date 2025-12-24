विज्ञापन

IIT Delhi ने बनाया अनोखा वॉशिंग पाउडर, कपड़े साफ करने के साथ करेगा ये कमाल का काम, जानें कैसे होगा आम डिटर्जेंट से अलग

IIT Delhi develops mosquito repellent detergent: मच्छर के काटने को अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही मच्छर मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियां फैलाते हैं. हर साल लाखों लोग इन बीमारियों की चपेट में आते हैं. इसी कड़ी में इस समस्या से लड़ने के लिए IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने एक अनोखा और आसान तरीका खोज निकाला है. IIT दिल्ली में एक ऐसा वॉशिंग पाउडर तैयार किया है, जो कपड़ों को मच्छर-रोधी बना देता है. आइए जानते हैं इस बारे में- 

क्यों खास है ये वॉशिंग पाउडर?

गौरतलब है कि घर में मच्छरों से बचने के लिए लोग कॉइल, स्प्रे आदि का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बाहर निकलते समय ये चीजें हमारे साथ नहीं होती हैं. वहीं, घर में भी इनका असर केवल कुछ समय के लिए रहता है. थोड़ी देर बार मच्छर फिर आपके आसपास मंडराने लगते हैं. इसी परेशानी को देखते हुए ये वॉशिंग पाउडर तैयार किया गया है. आप इसे सामान्य डिटर्जेंट की तरह ही कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये आपके कपड़ों को साफ करने के साथ-साथ मच्छरों को भी दूर रखेगा. यानी इस डिटर्जेंट से धुले कपड़े पहनने पर मच्छर आपके पास नहीं आएंगे.   

कैसे किया गया परीक्षण?

इस रिसर्च का नेतृत्व IIT दिल्ली के टेक्सटाइल और फाइबर इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर जावेद नबीबख्श शेख ने किया है. डिटर्जेंट की जांच एक कमर्शियल लैब में की गई. डिटर्जेंट को टेस्ट करने के लिए कुछ लोगों ने इससे धुले कपड़े पहनकर अपने हाथ को मच्छरों से भरे पिंजरे में डाला. नतीजों में साफ देखा गया कि कपड़ों पर मच्छरों की लैंडिंग न के बराबर थी. यानी मच्छर कपड़े के पास नहीं आ रहे थे. 

वैज्ञानिकों ने बताया, इस खास डिटर्जेंट में कुछ ऐसे तत्व मिलाए गए हैं जो धुलाई के दौरान कपड़ों के रेशों से चिपक जाते हैं. ये तत्व मच्छरों की सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं. इससे मच्छरों को कपड़े पसंद नहीं आते और वे उन पर बैठने से बचते हैं. हर बार कपड़े धोने पर यह असर फिर से ताजा हो जाता है.

कपड़ों से क्यों जरूरी है बचाव

वैज्ञानिकों का कहना है कि कपड़े मच्छरों के संपर्क में आने वाली पहली चीज होते हैं. कई बार लोग पूरी बाजू की शर्ट या पैंट पहनते हैं, फिर भी मच्छर काट लेते हैं क्योंकि सामान्य कपड़े उन्हें रोक नहीं पाते. अगर मच्छर कपड़े पर बैठ ही न पाएं, तो काटने का खतरा काफी कम हो जाता है.

लगातार किए गए परीक्षणों में इस डिटर्जेंट ने अच्छे और स्थिर नतीजे दिखाए हैं. रिसर्चर्स ने इस तकनीक के लिए पेटेंट भी फाइल कर दिया है. उनका कहना है कि अगर यह पाउडर बाजार तक पहुंचता है, तो रोज का कपड़े धोने का काम मच्छरों के खिलाफ एक मजबूत हथियार भी बन सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

