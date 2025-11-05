विज्ञापन

बच्चा ठीक से नहीं खाता खाना तो इन 5 टिप्स को अपनाएं, 2-3 दिन में दिखने लगेगा रिजल्ट

Baccho Ki Bhookh Kaise Badhaye: बच्चे ठीक से खाते हैं या नहीं, यह उनकी उम्र, मानसिकता और माहौल पर निर्भर करता है. अगर आपका बच्चा सही से खाना नहीं खाता तो आप इन आसान टिप्स को फॉलो करें.

बच्चे को खाना खिलाने की आसान टिप्स
How To Increase Child Appetite: बच्चों को ठीक से खाना खिलाना माता-पिता के लिए एक बड़ा सिरदर्द होता है, क्योंकि बच्चे सभी चीजें नहीं खाते उन्हें सिर्फ कुछ ही खाने पसंद आते हैं. इसके अलावा स्नैक्स और चिप्स आदि चीजें अधिक खाते हैं, जिसके चलते बच्चों का खाना खाने का मन भर जाता है. अगर, आपका बच्चा भी ठीक से खाना नहीं खा रहा है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. दरअसल, बच्चे ठीक से खाते हैं या नहीं, यह उनकी उम्र, मानसिकता और माहौल पर निर्भर करता है. चलिए आपको बताते हैं माता-पिता अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए क्या कर सकते हैं. छोटे-छोटे बदलाव करके और कुछ सुझावों पर अमल करके आप बच्चों की खाने में रुचि बढ़ा सकते हैं.

खाने को रंग के अनुसार प्लेट में सजाएं

बच्चे कभी भी ऐसा खाना नहीं खाते जो देखने में उबाऊ लगे, उन्हें आकर्षक बनाने के लिए खाने को रंग के अनुसार प्लेट में सजाएं या फिर उसे अलग-अलग आकार में काटकर परोसें. डोसे को स्माइली शेप में बनाएं. सैंडविच को कार्टून शेप में काटें या फिर फ्रूट सलाद को रंग-बिरंगे कटोरों में परोसें. इससे बच्चों की खाने में रुचि बढ़ेगी.

जबरदस्ती खाना न खिलाएं

कई माता-पिता अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं, अगर वे खाना नहीं खाते. लेकिन इसका उल्टा असर होता है. बच्चों में खाने के प्रति रुचि खत्म हो जाती है. इसलिए उन्हें खाने का आदेश देने के बजाय, कहें, आओ, साथ मिलकर खाते हैं. उनके साथ बैठकर खाएं. अगर आप खुशी-खुशी खाएंगे, तो वे भी खाना शुरू कर देंगे.

खाना पकाने की प्रक्रिया में शामिल

बच्चों की खाने में रुचि जगाने के लिए, आपको उन्हें खाना पकाने की प्रक्रिया में शामिल करना होगा. उन्हें सब्जियां धोने, बर्तन रखने या प्लेटें सजाने जैसे छोटे-मोटे काम करने दें. अगर उन्हें लगेगा कि उन्होंने यह खाना खुद बनाया है, तो वे जरूर खाएंगे. यह उन्हें न सिर्फ खाना, बल्कि जिम्मेदारी भी सिखाने का एक बेहतरीन तरीका है.

छोटी खुराक बार-बार दें

बच्चों का पेट बहुत छोटा होता है. अगर आप एक बड़ी प्लेट में ज्यादा खाना डालेंगे, तो वे उसे खाएंगे नहीं. इसलिए उन्हें थोड़ा-थोड़ा करके 5-6 बार दें. इसके अलावा जब भी उन्हें कोई नया खाना दें, उसे पुराने पसंदीदा खाने के साथ मिलाएं। इस तरह वे उसे खुशी-खुशी खाएंगे.

