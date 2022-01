क्या आपका बच्चा कुछ भी याद करते ही भूल जाता है, तो आज से ही उसे खाने में दीजिए ये 7 चीजें

इन ब्रेन फूडस से याददाश्त होगी तेज | Memory will be sharpened by these brain foods

अखरोट – दिमाग के आकार के ये नट्स दिमाग के लिए सबसे अच्छे माने गए हैं. इनमें डीएचए की भरपूर मात्रा होती है जो ओमेगा-3 फैटी एसिड्स का एक प्रकार है. ये दिमाग की सेहत का ख्याल रखता है और उसकी परफोर्मेंस को बेहतर बनाता है.

ओटमील – ओट्स या ओटमील प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है जो दिमागी नसों को साफ रखता है. ये विटामिन ई, विटामिन बी, जिंक और पौटेशियम का भी अच्छा स्त्रोत है जो बच्चे को ऊर्जा प्रदान करते हैं.

हरी सब्जियां – केल और पालक ऐसी सब्जियां हैं जो भूलने की आदत को कम करती हैं. वहीं, केल एक सूपरफूड है जो एंटीओक्सीडेंट से भरपूर होता है और ब्रेन सेल्स को बनाने में मदद करता है. आप स्मूदी या आमलेट में डालकर बच्चों को ये सब्जियां खिला सकते हैं.

अंडे – अंडे में मौजूद प्रोटीन बच्चों को ध्यान लगाने में सहायता देता है. इसके साथ ही इसके पीले भाग में कॉलिन होता है जो याददाश्त को तेज करता है.

मछली – ये ओमेगा-3s और विटामिन डी से भरपूर होती है. ये दिमागी याददाश्त को बढ़ाने वाले पोषक तत्व हैं, साथ ही इनसे मेंटल स्किल्स बढ़ती हैं. जितना ये बच्चों को खिलाएंगे उतना ही उनकी फोकस करने की क्षमता बढ़ेगी.

पीनट बटर – पीनट या पीनट बटर विटामिन ई का अच्छा स्त्रोत है जोकि एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो नर्वस मेम्ब्रेन्स यानि तंत्रिका झिल्ली की रक्षा करता है. इसमें मौजूद थियामिन ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए फायदेमंद है.

दूध और दही – इन दोनों ही दुग्ध पदार्थों में प्रोटीन और कार्बोंहाईड्रेट की अच्छी मात्रा होती है जो दिमाग को भरपूर ऊर्जा देते हैं.

