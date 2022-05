Pregnancy tips : प्रेग्नेंसी में कर रही हैं पैक्ड फ्रूट जूस का सेवन तो आज से ही करें बंद वरना बच्चे की सेहत पर पड़ेगा बुरा असर, जानिए कैसे

Child care : प्रेगनेंसी में आप हेल्दी जूस पीना भी चाहती हैं तो ताजे फलों का बनाकर पीएं

खास बातें प्रेगनेंसी में फ्रेस जूस पिएं.

पैक्ड फूड से बच्चे का ब्रेन होता है कमजोर.

पैक्ड फ्रूट जूस से डायबिटीज का होता है खतरा.

Fruits to avoid in Pregnancy: प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था होती है, जो एक महिला के जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर आती है. एक महिला का खान पान, स्वभाव, सोचने समझने का तरीका सबकुछ बदल जाता है. इस दौरान वह अपने से ज्यादा पेट में पल रहे बच्चे पर ध्यान देती है. वह योगा से लेकर डाइट (diet in pregnancy) तक अपने बच्चे को ध्यान में रखकर करती है. लेकिन इस दौरान वह कुछ ऐसी गलतियां सही जानकारी न होने की वजह से कर जाती हैं जिसका परिणाम बुरा होता है. यहां बात हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान सेवन किए जाने वाले पैक्ड फूड (Packed food in pregnancy) की. असल में पैक्ड फ्रूट (packed fruit juice in pregnancy) जूस हेल्दी नहीं होते हैं, खासकर प्रेगनेंट महिला के लिए, तो चलिए जानते हैं इसके सेवन से गर्भवती महिला और बच्चे को क्या नुकसान हो सकते हैं.



प्रेगनेंसी में पैक्ड फूड करें नजरंदाज | Avoid packed food in Pregnancy