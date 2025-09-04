रोज सुबह 5 बजे उठने की आदत कैसे डालें? Doctor Hansa Yogendra ने बताया बस 5 काम करने से खुद खुलने लगेगी नींद

How to Wake Up Early in Morning: सुबह जल्दी उठने की आदत होना हर किसी की ख्वाहिश होती है. हालांकि, ज्यादातर लोग 7-8 अलार्म लगाकर भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं और इसके चलते अक्सर अपने काम के लिए लेट हो जाते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको 5 आसान टिप्स बता रहे हैं, जिनकी मदद से बिना किसी अलार्म और बिना थकान के भी आपकी नींद सुबह खुद-ब-खुद खुल जाएगी. ये खास टिप्स योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

रोज सुबह बस 5 मिनट मलासन करने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट से जान लें फायदे

कैसे डालें सुबह जल्दी उठने की आदत?

डॉक्टर हंसा योगेन्द्र कहती हैं, सुबह जल्दी उठने के लिए जबरदस्ती नहीं, सही प्लानिंग की जरूरत है. इसके लिए-

योग गुरु के मुताबिक, अगर आप सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने के लिए जल्दी उठेंगे, तो यह आदत ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी. इससे अलग अपने लिए एक पर्सनल वजह तय करें. जैसे सुबह शांत माहौल में मेडिटेट करना, एक्सरसाइज करना या खुद के लिए समय निकालना. ये कारण आपको रोज सुबह उठने के लिए प्रेरित करेंगे.

सुबह जल्दी उठने की शुरुआत रात से होती है. हंसाजी बताती हैं, सोने से एक घंटे पहले का अलार्म सेट करें. यह अलार्म आपको याद दिलाएगा कि अब आपको नींद के लिए तैयार होना है. इस अलार्म के बाद अपना फोन दूर रख दें, लाइट धीमी करें और मन को शांत करें. इससे आप रोज समय पर सो पाएंगे, आपको अच्छी नींद आएगी और इस तरह आप सुबह बिना किसी थकान के उठ पाएंगे.

सुबह जल्दी उठने के लिए अपने लिए कोई छोटा-सा रिवॉर्ड तय करें. जैसे अपनी पसंद की हर्बल ड्रिंक पीना, पसंदीदा गाना सुनना या 5 मिनट पेंटिंग करना. अगर सुबह आपको अच्छा लगेगा, तो जल्दी उठना आसान होगा.

हर दिन एक ही सुकून भरी धुन (जैसे पक्षियों की आवाज, फ्लूट या वेव्स) पर उठें. अलार्म बजते ही मुस्कुराएं, हाथ फैलाएं और स्ट्रेच करें. यह रूटीन दिमाग में एक पैटर्न बना देगा और आपका शरीर खुद उस समय उठने लगेगा.

उठने के बाद पहले 20 मिनट मोबाइल, न्यूज या मैसेज से दूर रहें. इससे अलग ठंडे पानी से चेहरा धोएं, गहरी सांस लें, थोड़ा स्ट्रेच करें और पानी पिएं. हंसाजी बताती हैं, ऐसा करने से दिन की शुरुआत शांत और पॉजिटिव होगी.

इन 5 आदतों से अलग सुबह जल्दी उठने के लिए योग गुरु ने 2 बोनस टिप्स भी शेयर की हैं. जैसे-

उठते ही 10 मिनट धूप या प्राकृतिक रोशनी में रहें. यह आपके बॉडी क्लॉक को सही करता है.

इसके अलावा सुबह एक गिलास पानी में नींबू और हल्का सा सेंधा नमक मिलाकर पिएं. यह शरीर को हाइड्रेट करता है और एनर्जी देता है.

डॉ. हंसा कहती हैं कि इन कुछ आसान आदतों को अपनाने से कुछ ही दिनों में आप बिना आलस या थकान के सुबह जल्दी उठ पाएंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.