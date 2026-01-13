विज्ञापन

Sunflower Seeds: ठंड में चेहरे पर ग्लो कैसे लाएं? ग्लोइंग स्किन पाने के लिए सूरजमुखी के बीजों का इस तरह करें इस्तेमाल

Sunflower Seeds: अब सर्दियों में स्किन केयर के लिए महंगे सीरम या लंबी स्किनकेयर रूटीन की जरूरत नहीं. स्किन के लिए सूरजमुखी के बीज बहुत असरदार होते हैं. यह छोटे-छोटे बीज आपकी त्वचा को सर्दियों में निखारने में मदद कर सकते हैं.

सूरजमुखी बीज का फेस पैक
Sunflower Seeds For Skin: सर्दियों का मौसम भारत में अपनी अलग ही खूबसूरती लेकर आता है. धुंधली सुबहें, गरमागरम चाय, धूप में महकते स्वेटर और रोज का सवाल “आज कितनी ठंड है?” लेकिन सर्दियों के मौसम में स्किन को लेकर भी आम समस्या होती है. इस मौसम में बेजान, रूखी और उलझी हुई त्वचा हो जाती है. हालांकि, स्किन का ध्यान रखने के लिए लोग तमाम तरह के उपाय करते हैं या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जिसका असर कुछ समय के लिए ही रहता है. ऐसे में कुछ नेचुरल उपाय आपकी स्किन के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं.

दरअसल, अब सर्दियों में स्किन केयर के लिए महंगे सीरम या लंबी स्किनकेयर रूटीन की जरूरत नहीं. स्किन के लिए सूरजमुखी के बीज बहुत असरदार होते हैं. यह छोटे-छोटे बीज आपकी त्वचा को सर्दियों में निखारने में मदद कर सकते हैं. यह छोटे होते हैं, लेकिन पोषण से भरपूर होते हैं.

क्यों सूरजमुखी के बीज सर्दियों में फायदेमंद हैं?

सर्दियों में ठंडी हवाएं, हीटर, प्रदूषण और नमी की कमी मिलकर त्वचा को थका हुआ बना देते हैं. सूरजमुखी के बीज इसमें हीरो की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन E, हेल्दी फैट्स, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं.

  • विटामिन E – त्वचा को प्राकृतिक ग्लो देने वाला विटामिन
  • हेल्दी फैट्स – अंदर से रूखी और फटी त्वचा को ठीक करने में मदद
  • जिंक – मुंहासों और दाग-धब्बों को कम करने में असरदार
  • एंटीऑक्सीडेंट्स – प्रदूषण और तनाव से होने वाली त्वचा की सुस्ती को दूर करते हैं
सूरजमुखी बीज का फेस पैक
  • 1–2 टेबलस्पून सूरजमुखी के बीज
  • थोड़ा गरम दूध
  • 1 छोटा चम्मच शहद

बीजों को गरम दूध में 3–4 घंटे भिगो दें या रातभर, फिर पीसकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. इसमें शहद मिलाएं और चेहरे व गर्दन पर लगाएं. 15–20 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें. इससे मृत त्वचा हटाती है, नमी बढ़ाती है और यह त्वचा को मुलायम और भरी-भरी बनाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

