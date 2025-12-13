रूम हीटर का उपयोग कैसे करें? भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, पड़ जाएंगे लेने के देने

How to Use Heaters and Blowers Safely: सर्दियों का मौसम आते ही, घरों को आरामदायक और गर्म रखने के लिए हीटर (Heater) और ब्लोअर (Blower) जरूरी हो जाते हैं. हालांकि, गर्म हवा देने वाले ये उपकरण, अगर सही तरीके से इस्तेमाल न किए जाएं, तो आपके आराम को एक गंभीर दुर्घटना में बदल सकते हैं. हीटिंग उपकरणों के गलत उपयोग से आग लगने, बिजली का झटका लगने, या स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं (जैसे ऑक्सीजन की कमी) पैदा होने का खतरा रहता है. इसी कारण से इन उपकरणों का सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग करना बेहद जरूरी होता है. आज हम आपको बताएंगे कि हीटर और ब्लोअर का सही इस्तेमाल कैसे करें और किन जरूरी सावधानियों का ध्यान रखें ताकि आप सर्दियों का मजा सुरक्षित ढंग से ले सकें.

1. ज्यादा गर्म न करें

हीटर और ब्लोअर का कभी भी ओवरयूज नहीं करना चाहिए. इससे कमरा और उपकरण दोनों ओवरहीट हो सकते हैं जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में अगर आप हीटर-ब्लोअग को रेगुलर यूज कर रहे हैं तो दिन में कम से कम उसे 1-2 घंटा बंद जरूर कर दें. इससे ओवरहीटिंग होने से बच जाएगी.

हीटर-ब्लोअर को आप अपने गद्दे या कंबल से करीब 4-5 फीट की दूरी पर रखें. इससे आग लगने का खतरा कम हो जाएगा. साथ ही आप सोने से पहले इन उपकरणों को बंद कर दें वरना सांस लेने में भी दिक्कतें हो सकती हैं.

अगर आप केरोसिन हीटर या गैस हीटर का प्रयोग कर रहे हैं तो रूम के खिड़की-दरवाजे थोड़े से खोल कर रखें. दरअसल, इन हीटर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती हैं जिससे सांस लेने में दिक्कतें और बेहोशी हो सकती है.

अगर आप इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग कर रहे हैं तो घर में लगे सॉकेट पर जरूर ध्यान दें. टूटे हुए या फिर खराब तारों वाले सॉकेट में इसे बिल्कुल भी न जोड़ें वरना शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ सकता है. इसके लिए आप हमेशा सर्टिफाइड पॉवर सॉकेट का ही प्रयोग करें.

रूम हीटर और ब्लोअर को हमेशा छोटे बच्चों से दूर रखना चाहिए. जान-अनजाने में हुई छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. इसके अलावा अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं तो उन्हें इन उपकरणों के करीब बिल्कुल भी न बैठने दें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.