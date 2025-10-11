विज्ञापन

सबसे जल्दी कौन से तेल से बाल बढ़ते हैं? घर पर ग्रोथ के लिए हेयर ऑयल कैसे बनाएं, जान‍िए यहां पर

Fast hair growth oil in hindi :आप चाहती हैं आपके काले, लंबे और घने बाल हो. पर आपको नहीं मालूम क्‍या है इसका सॉल्‍यूशन, तो ये तेल घर पर बनाकर कर झटपट लगा लें. 15 द‍िनों में खुद आपको द‍िखने लगेगा असर.

घर का बना यह तेल कर देगा बाल लंबे.
Hair Fall Treatment in Hindi : आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बालों का झड़ना हर उम्र के लोगों की समस्या बन चुकी है. प्रदूषण, तनाव, असंतुलित आहार और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हमारे बालों की जड़ों को कमजोर कर देते हैं.
ऐसे में प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपाय ही लंबे समय तक असरदार साबित होते हैं. इन्हीं में से 2 सबसे प्रभावी तत्व हैं गुड़हल (Hibiscus) और मेथी (Fenugreek Seeds). दोनों में ऐसे पोषक तत्व मौजूद हैं, जो बालों को गहराई से पोषण देते हैं, टूटने से रोकते हैं और नए बाल उगाने में मदद करते हैं.

गुड़हल के फायदे (Benefits of Hibiscus for Hair)

गुड़हल के फूल और पत्तियां में विटामिन-C, अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं. ये बालों को अंदर से मजबूत और चमकदार बनाते हैं.
1 - गुड़हल में मौजूद अमीनो एसिड केराटिन प्रोटीन को बढ़ाता है, जिससे बाल टूटते नहीं और जड़ों से मजबूत होते हैं.
2 - इसके फूलों में मौजूद जेल जैसा तत्व बालों को मुलायम और रेशमी बनाता है, साथ ही फ्रिज (रुखेपन) को भी कम करता है.
3- गुड़हल स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे नए बाल उगने में मदद मिलती है.
4- इसके एंटीफंगल गुण सिर की खुजली और रूसी को दूर कर स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं.

 मेथी के फायदे (Benefits of Fenugreek for Hair)

1- मेथी दाने प्रोटीन, आयरन, लेसिथिन और निकोटिनिक एसिड के अच्छे स्रोत हैं. ये बालों की ग्रोथ और मजबूती के लिए आवश्यक तत्व हैं.
2- मेथी में मौजूद पोषक तत्व बालों के फॉलिकल्स को मजबूत करते हैं, जिससे बालों का झड़ना कम होता है.
3- लेसिथिन स्कैल्प को पोषण देता है और डैमेज हुए बालों को ठीक करता है और उन्‍हें घना भी बनाता है. 
4- मेथी बालों की नमी बनाए रखती है, जिससे बाल मुलायम और चमकदार होते हैं.  

गुड़हल और मेथी का तेल बनाने की विधि 


जरूरी सामग्री -
1 कप नारियल तेल
5–6 गुड़हल के फूल और कुछ पत्तियां
2 बड़े चम्मच मेथी दाने

 बनाने की प्रक्रिया:
1. एक पैन में नारियल तेल डालें और धीमी आंच पर गर्म करें.
2. जब तेल गुनगुना होने लगे, तो उसमें गुड़हल के फूल-पत्ते और मेथी दाने डालें.
3. मिश्रण को 7–10 मिनट तक पकाएं, जब तक रंग बदलकर लाल न हो जाए.
4. गैस बंद करें और तेल को पूरी तरह ठंडा होने दें.
5. ठंडा होने के बाद छानकर कांच की बोतल में भरें.

इस्तेमाल का तरीका 

  • हफ्ते में 2 बार इस तेल से हल्की मालिश करें.
  • तेल को रातभर या कम से कम 1 घंटे के लिए बालों में लगाकर रखें.
  • सुबह किसी हर्बल या माइल्ड शैंपू से बाल धो लें.
  • नियमित इस्तेमाल से बाल होंगे घने, मुलायम और मजबूत.

अन्‍य जरूरी ट‍िप्‍स 

  1. तेल में कुछ बूंदें कैस्टर ऑयल मिलाने से इसका असर दोगुना हो जाता है.
  2. बहुत अधिक गर्मी या धूप में तेल न लगाएं.
  3. बेहतर परिणाम के लिए रसायनिक शैंपू की जगह हर्बल प्रोडक्ट्स अपनाएं.

                                                                                                                          प्रस्‍तुत‍ि : आयुषी रावत 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

