सर्दियों में कैसे करें मनी प्लांट की देखभाल? एक्सपर्ट ने बताई कमाल की टिप्स, पीले होकर झड़ेंगे नहीं पत्ते

Money Plant Care Tips: आज हम आपको कुछ ऐसी आसान टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आपका मनी प्लांट सर्दियों में भी हरा-भरा और खिला हुआ रह सकता है.


सर्दियों में मनी प्लांट की देखभाल कैसे करें?
Sardiyon Mein Money Plant ki Dekhbhal Kaise Karen: सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो गई है और इसका प्रभाव पेड़-पौधों पर भी दिखने लगा है. मनी प्लांट की बात करें तो सर्दियों के मौसम में इसके पत्ते पीले पड़कर झड़ना शुरू हो जाते हैं. कई लोग सर्दियों में खास देखभाल भी करते हैं, लेकिन जाने-अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी आसान टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आपका मनी प्लांट सर्दियों में भी हरा-भरा और खिला हुआ रह सकता है. यह जानकारी डिजिटल क्रिएटर और एक्सपर्ट चेतना भल्ला ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

1. खिड़की के पास रखें मनी प्लांट

सर्दियों में आप मनी प्लांट को घर के बाहर रखने से बचें. ठंडी हवाओं  और ओस के कारण पौधे की जड़ कमजोर हो सकती है और पत्ते पीले पड़ना शुरू हो सकते हैं. ऐसे में सर्दियों का मौसम शुरू होते ही मनी प्लांट को घर के अंदर खिड़की के पास रख दें. इससे ठंड से बचाव होगा और धूप भी पर्याप्त मिलेगी.

2. खराब हो रहे मनी प्लांट से करें हेल्दी कटिंग

अगर आपका मनी प्लांट सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है तो आप हेल्दी कटिंग भी कर सकते हैं. इसके लिए आप पौधे की सबसे हेल्दी ब्रांच को काट लें और ध्यान रहें कि उसमें कम से कम 3 नोड्स जरूर हों. अब किसी कांच की बोतल में पानी भरें और उसमें इस ब्रांच को लगा दें.

3. कब पानी देना रहेगा सही?

सर्दियों के मौसम में कुछ पौधों को ज्यादा पानी देनी की जरूरत नहीं होती है. इसी तरह आप मनी प्लांट में रोज पानी न डालें, इससे पौधा मुरझा सकता है. आप हर 15 दिन के अंतराल पर मनी प्लांट पर वॉटर शावर कर सकते हैं. इसके अलावा ज्यादा खाद देने से भी आपको परहेज करना है.

घर पर चाय पत्ती से बनाएं खाद

मनी प्लांट के लिए आप घर पर भी खाद बनाकर तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आप इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को धूप में अच्छे से सूखा लें. जब इसमें से पूरी तरह नमी निकल जाए तो इसे मिट्टी में मिला दें. अब अगले दिन इस मिट्टी में पानी डालें, इससे खाद पूरी तरह मिल जाएगी. ऐसा करने से कुछ ही दिनों में मनी प्लांट वापिस से हराभरा दिखाई दे सकता है. 

