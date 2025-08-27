Alia Bhatt के हेयर स्टाइलिस्ट ने बताया बालों को स्ट्रेट करने का सही तरीका, इस तरह करने से डैमेज नहीं होंगे Hair

Hair Care Tips: बाल हमारी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करते हैं. यही वजह है कि लोग अपने बालों को अलग-अलग तरह से स्टाइल करना पसंद करते हैं. इसके लिए वे स्ट्रेटनर या कर्लर जैसे हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, कई लोगों कि शिकायत होती है कि ऐसा करने से उनके बाल बेहद रूखे, बेजान और डैमेज नजर आने लगते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. बॉलीवुड एक्ट्रेसेस आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ के हेयर स्टाइलिस्ट अमित ठाकुर अक्सर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर हेयर केयर से जुड़े टिप्स शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो में बालों को स्ट्रेट करने का सही तरीका बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इंस्टा हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में अमित ठाकुर ने समझाया कि अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आप बालों को स्ट्रेट या कर्ल करते वक्त होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं.

हेयर एक्सपर्ट का कहना है कि हीटिंग टूल हमेशा पूरी तरह सूखे बालों पर ही इस्तेमाल करना चाहिए. अगर आप गीले बालों पर स्ट्रेटनर या कर्लर का इस्तेमाल करेंगे तो बालों में मौजूद पानी हीट की वजह से भाप में बदल जाता है. इसे 'बबल हेयर इफेक्ट' कहा जाता है. इस दौरान बाल जल सकते हैं, टूट सकते हैं और बेहद रफ हो जाते हैं. यही वजह है कि बालों को स्ट्रेट करने से पहले उन्हें अच्छी तरह सुखाना बेहद जरूरी है.

अमित ठाकुर बताते हैं, सिर्फ बालों को सुखाना ही काफी नहीं है. हीटिंग टूल इस्तेमाल करने से पहले बालों में हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे या सीरम लगाना भी जरूरी है. यह बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे ज्यादा हीट सीधे बालों को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है. इससे बाल स्ट्रेट भी लंबे समय तक रहते हैं और डैमेज भी कम होता है.

हेयर स्टाइलिस्ट की इन टिप्स से अलग कुछ और बातों पर ध्यान देना भी जरूरी है. जैसे-