बरसात में बालों का झड़ना बढ़ गया है तो रोज करें ये काम, डॉक्टर ने बताया कैसे रुकेगा Hair Fall

Hair Care: बालों का झड़ना मौसम पर भी निर्भर करता है. कई बार मौसम बदलता है तो बाल सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. खासतौर से बारिश के मौसम में हेयर फॉल (Hair Fall) बढ़ जाता है. इस मौसम में हवा में ह्यूमिडिटी होती है जिससे बालों की जड़ें कमजोर होने लगती हैं. कमजोर हेयर फॉलिकल्स के कारण बाल गिरना शुरूहो जाते हैं. ऐसे में कंघी ही नहीं बल्कि बालों पर हाथ भी फेरा जाए तो हेयर फॉल होने लगता है. इस हेयर फॉल को कम करना है तो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. संदेश गुप्ता के दिए टिप्स आपके काम आ सकते हैं. डॉक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया है जिसमें वे बता रहे हैं कि मॉनसून में किस तरह बालों का झड़ना रोका जा सकता है.

कैसे रोकें बालों का झड़ना | How To Stop Hair Fall

डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया की ह्यूमिडिटी के कारण हेयर फॉलिकल्स नमी को सोखने से फूल जाते हैं. इससे बालों का टूटना बढ़ जाता है और हेयर फॉल बढ़ता है. इसके अलावा बारिश के पानी में एसिडिक केमिकल्स होते हैं जो बालों के लिए हानिकारक होते हैं. फंगल इंफेक्शन के चलते भी हेयर फॉल होता है.

डॉक्टर ने बताया कि बारिश के मौसम में अगर आप हेलमेट लगाते हैं तो जानते होंगे कि हेलमेट गीला होने के बाद बहुत दिन तक नमी लिए रहता है. इससे स्कैल्प को फंगस मॉइश्चर मिलता है. ऐसे में हेलमेट और बाल दोनों को ही ड्राई (Dry Hair) रखने की कोशिश करें. बालों को ड्रायर से सुखाने के बजाय उन्हें प्राकृतिक तरीके से ही सूखने दें.

इस मौसम में बालों को ज्यादा टाइट बांधने से भी परहेज करें. आप एंटीफंगल लोशन या एंटीफंगल शैंपू का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे स्कैल्प पर फंगल इंफेक्शन होने की संभावना कम होती है.

रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. 7 से 8 गिलास पानी पीना सेहत के लिए ही नहीं बल्कि बालों के लिए भी अच्छा होता है. खानपान में जिंक से भरपूर फूड्स लें, जिंक के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं. बायोटीन भी बालों के लिए फायदेमंद होता है. मिनरल्स लें और हाई प्रोटीन डाइट लेने की कोशिश करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.