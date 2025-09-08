विज्ञापन

बरसात में बालों का झड़ना बढ़ गया है तो रोज करें ये काम, डॉक्टर ने बताया कैसे रुकेगा Hair Fall

Monsoon Hair Fall: मौसम बदलने का असर बालों पर भी दिखने लगता है. ऐसे में अगर आपके बाल भी झड़ना शुरू हो गए हैं तो यहां जानिए किस तरह बालों का झड़ना कम हो सकता है. डॉक्टर के बताए टिप्स आपके बेहद काम आएंगे.

Read Time: 3 mins
Share
बरसात में बालों का झड़ना बढ़ गया है तो रोज करें ये काम, डॉक्टर ने बताया कैसे रुकेगा Hair Fall
Hair Fall Home Remedies: मॉनूसन में बालों का झड़ना कैसे रुकेगा जानिए यहां.

Hair Care: बालों का झड़ना मौसम पर भी निर्भर करता है. कई बार मौसम बदलता है तो बाल सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. खासतौर से बारिश के मौसम में हेयर फॉल (Hair Fall) बढ़ जाता है. इस मौसम में हवा में ह्यूमिडिटी होती है जिससे बालों की जड़ें कमजोर होने लगती हैं. कमजोर हेयर फॉलिकल्स के कारण बाल गिरना शुरूहो जाते हैं. ऐसे में कंघी ही नहीं बल्कि बालों पर हाथ भी फेरा जाए तो हेयर फॉल होने लगता है. इस हेयर फॉल को कम करना है तो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. संदेश गुप्ता के दिए टिप्स आपके काम आ सकते हैं. डॉक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया है जिसमें वे बता रहे हैं कि मॉनसून में किस तरह बालों का झड़ना रोका जा सकता है.

पिंपल्स से घिर गया है चेहरा तो यहां जानिए किस तरह आयुर्वेदिक नुस्खे से चेहरा बनेगा बेदाग, एक्सपर्ट ने दिए टिप्स

कैसे रोकें बालों का झड़ना | How To Stop Hair Fall

  • डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया की ह्यूमिडिटी के कारण हेयर फॉलिकल्स नमी को सोखने से फूल जाते हैं. इससे बालों का टूटना बढ़ जाता है और हेयर फॉल बढ़ता है. इसके अलावा बारिश के पानी में एसिडिक केमिकल्स होते हैं जो बालों के लिए हानिकारक होते हैं. फंगल इंफेक्शन के चलते भी हेयर फॉल होता है.
  • डॉक्टर ने बताया कि बारिश के मौसम में अगर आप हेलमेट लगाते हैं तो जानते होंगे कि हेलमेट गीला होने के बाद बहुत दिन तक नमी लिए रहता है. इससे स्कैल्प को फंगस मॉइश्चर मिलता है. ऐसे में हेलमेट और बाल दोनों को ही ड्राई (Dry Hair) रखने की कोशिश करें. बालों को ड्रायर से सुखाने के बजाय उन्हें प्राकृतिक तरीके से ही सूखने दें.
  • इस मौसम में बालों को ज्यादा टाइट बांधने से भी परहेज करें. आप एंटीफंगल लोशन या एंटीफंगल शैंपू का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे स्कैल्प पर फंगल इंफेक्शन होने की संभावना कम होती है.
खानपान का भी ध्यान रखें

रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. 7 से 8 गिलास पानी पीना सेहत के लिए ही नहीं बल्कि बालों के लिए भी अच्छा होता है. खानपान में जिंक से भरपूर फूड्स लें, जिंक के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं. बायोटीन भी बालों के लिए फायदेमंद होता है. मिनरल्स लें और हाई प्रोटीन डाइट लेने की कोशिश करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle, Hair Fall, Monsoon Hair Fall, Hair Care, Hair Loss
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com