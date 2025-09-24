विज्ञापन

अचानक झड़ने लगे हैं बाल? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बस 5 दिनों तक कर लें ये काम, 50% तक कम हो जाएगा Hair Fall

Hair Fall Remedy: फेमस न्यूट्रिशनिस्ट ने एक खास रूटीन शेयर किया है. उनके मुताबिक, इस रूटीन को सिर्फ 5 दिन अपनाने से ही हेयर फॉल लगभग 50% तक कम हो जाता है. आइए जानते हैं इसके लिए क्या करना होगा.

Read Time: 3 mins
Share
अचानक झड़ने लगे हैं बाल? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बस 5 दिनों तक कर लें ये काम, 50% तक कम हो जाएगा Hair Fall
5 दिन में हेयर फॉल कम करने का तरीका

Hair Fall Remedy: आज के समय में बाल झड़ने की समस्या बहुत आम हो गई है. गलत खानपान, स्ट्रेस, नींद की कमी और केमिकल्स से भरे प्रोडक्ट्स की वजह से हेयर फॉल बढ़ने लगता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो न्यूट्रिशनिस्ट साक्षी लालवाणी का 5 डे हेयर केयर रूटीन आपके लिए मददगार साबित हो सकता है. दरअसल, साक्षी लालवाणी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने एक खास रूटीन शेयर किया है. पोषण विशेषज्ञ के मुताबिक, इस रूटीन को सिर्फ 5 दिन अपनाने से ही हेयर फॉल लगभग 50% तक कम हो जाता है. आइए जानते हैं इसके लिए क्या करना होगा. 

इस एक वजह से नहीं घटती है पेट की चर्बी, Fitness Coach ने बताया 90 दिनों में फैट घटाने का तरीका

Day 1: डिटॉक्स और पोषण

  • पहले दिन न्यूट्रिशनिस्ट स्कैल्प मसाज करने की सलाह देती हैं. इसके लिए ऐलोवेरा जेल, रोजमेरी ऑयल और थोड़ा सा प्याज का रस मिलाकर 10 मिनट मसाज करें. आधे घंटे बाद सल्फेट-फ्री शैम्पू से बाल धो लें.
  • पोषण के लिए रातभर भिगोए हुए 4 बादाम और काली किशमिश खाएं.
Day 2: अंदर और बाहर से हेल्दी
  • सुबह खाली पेट व्हीटग्रास जूस या मोरिंगा पाउडर वाला पानी पिएं.
  • शैम्पू के बाद ग्रीन टी से बालों को रिंस करें.
  • 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, इससे बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है.
Day 3: प्रोटीन और सर्कुलेशन बूस्ट
  • तीसरे दिन ग्रीक योगर्ट, मेथी पाउडर और अलसी जेल मिलाकर एक हेयर मास्क तैयार करें और इसे बालों में अच्छे से लगाएं.
  • इसके साथ अंकुरित मूंग का सलाद खाएं. इससे बालों को बायोटिन और प्रोटीन मिलता है.
  • शाम को 5 मिनट स्कैल्प टैपिंग करें.
Day 4: स्ट्रेस कंट्रोल और डीप केयर
  • चौथे दिन अश्वगंधा हर्बल टी का सेवन करें. अश्वगंधा स्ट्रेस कम करता है.
  • गर्म तौलिए से 5 मिनट स्कैल्प पर स्टीम लें, इससे फॉलिकल्स खुल जाते हैं.
  • सोने से एक घंटा पहले स्क्रीन से दूरी बनाएं ताकि नींद बेहतर हो.
Day 5: ब्लड फ्लो और मजबूती
  • आखिरी दिन 2 मिनट इनवर्जन थेरेपी करें यानी सिर को थोड़ा नीचे की ओर झुकाकर लेटें.
  • डाइट में कद्दू और सूरजमुखी के बीज शामिल करें.
  • बालों को रिंस के लिए चावल का पानी इस्तेमाल करें.

साक्षी लालवाणी बताती हैं, यह 5-दिन का रूटीन शरीर को अंदर से पोषण देता है और बाहर से बालों की देखभाल करता है. अगर आप इसे फॉलो करेंगे, तो कुछ ही दिनों में हेयर फॉल काफी हद तक कम हो सकता है और बाल फिर से मजबूत और चमकदार दिखेंगे. हालांकि, अगर इसके बाद भी ज्यादा हेयर फॉल हो, तो एक बार एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hair Fall, Hair Care, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com