कभी नहीं आएंगे चेहरे पर बाल, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया बस ये 3 काम कर लें, फेशियल हेयर पूरी तरह हो जाएंगे साफ

How to stop growing facial hair: अगर आप नेचुरल तरीके से फैशियल हेयर कम करना चाहती हैं, तो इसके लिए यहां हम आपको 3 बेहद आसान और असरदार तरीके बता रहे हैं.

आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया चेहरे के बाल साफ करने का तरीका

What is the best remedy for facial hair: कई महिलाएं चेहरे पर बढ़ते बालों से परेशान रहती हैं. छोटे-छोटे बाल होना आम बात है, लेकिन कुछ महिलाओं के चेहरे पर हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है. अब, इसके लिए वे वैक्सिंग, थ्रेडिंग, रेजर या लेजर जैसे उपाय अपनाती हैं. हालांकि, अगर आप नेचुरल तरीके से फैशियल हेयर कम करना चाहती हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसके लिए यहां हम आपको 3 बेहद आसान और असरदार तरीके बता रहे हैं. ये खास तरीके आयुर्वेदिक डॉक्टर उपासना बोहरा ने अपने यूट्यूब चैनल पर मौजूद एक वीडियो में बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

कैसे पाएं फैशियल हेयर से छुटकारा?

इसे लेकर एक पॉडकास्ट में बात करते हुए डॉक्टर ने बताया, चेहरे पर मौजूद अनचाहे बालों को साफ करने के लिए आप तीन बेहद आसान काम कर सकते हैं. कई रिसर्च में भी इन नुस्खों को असरदार बताया गया है. 

कच्चा पपीता

सबसे पहले डॉक्टर कच्चे पपीते को इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं. डॉक्टर उपासना के मुताबिक, कच्चे पपीते में पेपेन नाम का एंजाइम होता है, जो बालों के रूट्स को कमजोर कर उन्हें बढ़ने से रोकता है. कुछ रिसर्च में भी फैशियल हेयर साफ करने के लिए कच्चे पपीते को फायदेमंद बताया गया है. 

कैसे इस्तेमाल करें?
  • कच्चा पपीता छिलके समेत पीस लें और पेस्ट बना लें.
  • इसे चेहरे पर बालों वाले हिस्से में अच्छी तरह लगाएं और सूखने दें.
  • पूरी तरह सूख जाने पर हल्के पानी से चेहरे को गीला कर लें और हेयर ग्रोथ की विपरीत दिशा में स्क्रब की तरह धीरे-धीरे रगड़कर हटाएं.
  • डॉक्टर बताती हां,  इस उपाय को कम से कम 60 दिन तक रोजाना करने से बालों की ग्रोथ धीमी हो जाएगी और बाल मुलायम व हल्के होने लगेंगे.
आटे की लोई और चीनी की चाशनी

डॉक्टर बताती हैं, शुरुआती ग्रोथ वाले लोगों के लिए यह बेहद असरदार उपाय है.

कैसे करें?
  • चीनी की हल्की चाशनी बनाएं और उसमें गेहूं का आटा गूंध लें.
  • इस चिपचिपी लोई को रोजाना चेहरे पर रोल करें.
  • यह नुस्खा नए बालों को आने से रोकता है और हल्के-फुल्के रूएं शुरुआत से ही खत्म हो जाते हैं.
पपीते के पत्तों का पेस्ट

इन सब से अलग डॉक्टर पपीते के पत्तों को भी असरदार बताती हैं. पपीते के पत्ते प्राकृतिक वैक्स की तरह काम करते हैं.

कैसे लगाएं?
  • इसके लिए पत्तों को पीसकर पेस्ट बना लें और उसमें थोड़ा गेहूं का आटा मिलाएं.
  • इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर सूखने दें.
  • धीरे-धीरे रगड़कर इसे हटाएं.
  • यह उपाय बालों की ग्रोथ कम करता है और स्किन को भी नेचुरली साफ बनाता है.

डॉ. बोहरा कहती हैं कि चेहरे के बाल केवल कॉस्मेटिक समस्या नहीं, बल्कि हार्मोनल असंतुलन का संकेत भी हैं. ऐसे में इन नुस्खों के साथ-साथ अपनी डाइट पर भी ध्यान दें, साथ ही तनाव से खुद को दूर रखें. केवल इतना कर आपको कुछ ही दिनों में फर्क नजर आने लगेगा. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

Facial Hair, Skin Care, Lifestyle News, Health News, Beauty News
