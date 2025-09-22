नाखून खाने की आदत को कैसे छुड़ाएं?

How to stop biting nails: बहुत से लोग नाखून चबाने की आदत से परेशान रहते हैं. लाख कोशिश करने के बाद भी ये आदत छूट नहीं पाती है. अब, नाखून चबाने से न केवल आपके हाथ गंदे लगते हैं या इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि समय के साथ ये आदत आपके दांतों, जबड़े और हेल्थ पर भी बुरा असर डाल सकती है. ऐसे में अगर आप भी इस आदत से परेशान हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं नाखून खाने की आदत छोड़ने के कुछ आसान तरीके-

किस उम्र में कितने घंटे सोना चाहिए?

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर रजिस्टर्ड डेंटल हाइजीनिस्ट व्हिटनी डिफॉगियो ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वे कहती हैं, नाखून चबाने से हाथों में मौजूद बैक्टीरिया सीधे आपके मुंह में पहुंचते हैं, जिससे इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा समय के साथ दांतों का एनामेल घिसने लगता है, जिससे दांत छोटे और कमजोर दिखने लगते हैं.

अपनी ट्रिगर लिस्ट बनाएं

डेंटल एक्सपर्ट कहती हैं, जब भी नाखून चबाने का मन करे, तो ध्यान दें कि उस समय आप ऐसा क्यों कर रहे हैं. कई लोग बोरियत होने पर नाखून चबाने लगते हैं, तो कुछ स्ट्रेस या कोई और कारण से ऐसा करते हैं. ऐसा करने से आपको अपना ट्रिगर प्वाइंट समझ आएगा और इससे सेल्फ-अवेयरनेस बढ़ेगी.

जब नाखून साफ-सुथरे और अच्छे दिखेंगे, तो उन्हें चबाने का मन कम होगा. कई लोग आर्टिफिशियल नेल्स लगवाकर भी इस आदत को छोड़ पाते हैं.

व्हिटनी डिफॉगियो कहती हैं, ये एक खास तरह की नेल पॉलिश होती है, जिसका स्वाद कड़वा होता है. आप नो-बाइट नेल पॉलिश लगा सकते हैं. इससे जैसे ही आप नाखून मुंह में डालेंगे, इसका टेस्ट आपको रोक देगा.

बच्चों के लिए रात को हाथों पर ग्लव्स पहनाना मददगार हो सकता है.

स्ट्रेस बॉल, रबर बैंड या कोई क्राफ्ट एक्टिविटी अपनाएं. जब हाथ व्यस्त रहेंगे, तो नाखून मुंह में डालने की आदत धीरे-धीरे खुद खत्म हो जाएगी.

अगर नाखून बढ़ते ही आप उन्हें चबाने लगते हैं, तो उन्हें समय-समय पर काटते रहें.

अगर आपके नाखून टूट जाते हैं और इस कारण से आप उन्हें चबाने लगते हैं, तो नेल कटर साथ रखें. इससे चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

जर्म्स याद करें

इन सब से अलग एक्सपर्ट कहती हैं, हर बार जब भी आपका नाखून चबाने का मन करे, सोचें कि आपके हाथों ने कितनी गंदी चीजें छुई होंगी- डोरनॉब, रेलिंग, पेन वगैरह. यह सोच खुद आपको रोक देगी.

व्हिटनी डिफॉगियो कहती हैं, अगर नाखून चबाना सिर्फ आदत नहीं बल्कि चिंता, स्ट्रेस या किसी मानसिक कारण से हो रहा है, तो किसी थेरेपिस्ट की मदद लेना जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.