विज्ञापन

Clothes Cleaning Hacks: कपड़ों पर लगे जंग और स्याही के धब्बे कैसे हटाएं? अपना लें ये 4 आसान हैक्स, दाग हो जाएगा साफ

Clothes Cleaning Hacks: आज हम आपको कुछ ऐसे आसान हैक्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से आप कपड़ों पर लगे जंग-स्याही जैसे जिद्दी दाग-धब्बों को साफ कर सकते हैं. खास बात ये है कि इससे कपड़ों की चमक भी बरकार रहेगी और पीलापन भी नजर नहीं आएगा.

Read Time: 3 mins
Share
Clothes Cleaning Hacks: कपड़ों पर लगे जंग और स्याही के धब्बे कैसे हटाएं? अपना लें ये 4 आसान हैक्स, दाग हो जाएगा साफ
कपड़ों से जंग और स्याही के दाग कैसे हटाएं?
File Photo

Kapdo se Jung ke Daag Kaise Hataye: रोजमर्रा की जिंदगी और काम में कपड़े अधिकतर गंदे हो ही जाते हैं और यह काफी आम बात है. लेकिन समस्या तब ज्यादा बढ़ती है जब कपड़े धोने के बाद भी कुछ जिद्दी दागों को हटाना मुश्किल हो जाता है. हम लाख कोशिशें करते हैं लेकिन दाग-धब्बे बिल्कुल भी नहीं हटते हैं. कई लोग बाजार में आने वाले केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, इसके नतीजे में दाग तो साफ हो जाता है लेकिन या तो कपड़े की चमक चली जाती है या फिर पीलापन नजर आने लगता है. आमतौर पर ये समस्या जंग या फिर स्याही (Ink) के दाग-धब्बों के साथ देखने को मिलती है. अगर आप भी ऐसी ही कुछ परेशानी का सामना कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको कुछ ऐसे आसान हैक्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से आप कपड़ों पर लगे जंग-स्याही जैसे जिद्दी दाग-धब्बों को साफ कर सकते हैं. खास बात ये है कि इससे कपड़ों की चमक भी बरकार रहेगी और पीलापन भी नजर नहीं आएगा. 

यह भी पढ़ें: सुबह 5 बजे उठने वाले लोग ज्यादा खुश और सफल क्यों होते हैं? जानिए कारण और सुबह 5 बजे उठने के फायदे

1. बेकिंग सोडा

स्याही और जंग के निशान को हटाने के लिए ये घरेलू हैक आपके काम का साबित हो सकता है. इसके लिए आप बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को कपड़े पर दाग वाली जगह पर लगाएं और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. इसके बाद आप कपड़े को हल्के हाथों से रगड़कर धो लें. इससे निशान कम हो सकता है.

2. सिरका

अगर कई कोशिशों के बाद भी जंग का धब्बा नहीं हट रहा है तो ये हैक जरूर अपनाकर देखें. इसके लिए आप कपड़े के दाग-धब्बे वाले हिस्से को थोड़ी देर सिरके में भिगो कर रख दें. इसके बाद हल्के हाथों से रगड़ें और साफ कर लें. अगर ये दाग एक-बार में नहीं हटता है तो इस प्रोसेस को एक-बार फिर दोहरा कर जरूर देखें. आपको नतीजा देखने को मिल सकता है.

3. नींबू और नमक

फ्रिज में रखा नींबू आपके कपड़ों पर लगे दाग को साफ करने में काफी मददगार साबित हो सकता है. इसके लिए आप कपड़े के दाग वाले हिस्से पर नींबू का रस और नमक डालकर 10 से 15 मिनट तक छोड़ दें. इसके बाद पानी से कपड़े को धो लें. आपको फायदा देखने को मिल सकता है.

4. व्हाइट टूथपेस्ट

जंग को हटाने के लिए आप  व्हाइट टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप दाग वाली जगह पर सीधा टूथपेस्ट लगाएं और करीब 24 घंटों के लिए छोड़ दें. इसके बाद पानी की थोड़ी सी बूंदे डालकर हल्के हाथों से रगड़ें फिर साफ पानी से धो लें. इससे जंग का निशान हट सकता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Clothes Cleaning Hacks, Tips And Tricks, Clothes Stains Removal, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com