बस एक आइस क्यूब और कपड़ों से जिद्दी दाग गायब, यकीन नहीं होता तो ये हैक ट्राई करके देख लीजिए

Hack To Remove Stains From Clothes: कपड़े के जिद्दी दाग ऐसे हटाएं.

खास बातें कपङों से जिद्दी दाग नहीं जा रहें.

क्या दाग हटाने के लिए अपना चुके हैं कई तरीकें.

इस एक हैक से दूर होंगे जिद्दी दाग.

Stain Removal Tips from Clothes: हमें अक्सर सिखाया जाता है कि गर्म पानी, डिटर्जेंट और स्क्रबिंग कपड़े साफ करने के तरीके हैं. लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं. प्रोटीन (protein) के दाग उनमें से एक है. कई बार टमाटर के दाग धोने पर और भी पक्के हो जाते हैं. ऐसे में (stain on clothes) डिटर्जेंट और गर्म पानी काम नहीं आते. इस परिस्थिति में जो आपके (stain removal tips) काम आएगा वो है बर्फ (how ice remove stain from clothes) का टुकड़ा. जी हां अगर आपके कपड़े पर कोई जिद्दी दाग लग गया है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा तो बस उस पर बर्फ का टुकड़ा रगड़ कर देखें. यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा.

कपड़े के जिद्दी दाग ऐसे हटाएं | How To Remove Stubborn Stains From Clothes