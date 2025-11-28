घर में पीपल या बरगद का पेड़ उग जाए तो क्या करें? पेड़ हटाने का ये है आसान तरीका, जड़ से हो जाएगा साफ

How To Remove Peepal Tree: हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का विशेष महत्व है. मान्यता के अनुसार पीपल के पेड़ में कई देवी-देवताओं के साथ-साथ पितरों का भी निवास माना जाता है. जिस कारण इसे सबसे शुभ पेड़ों में से एक माना जाता है. पीपल का पेड़ वैसे तो शुभ माना जाता है, लेकिन घर में इसका उगना अशुभ माना जाता है. पीपल का पेड़ अपने आप भी घर पर छत या फिर दीवार पर उग जाता है. पीपल की तरह ही बरगद का पेड़ भी अपने आप उग जाता है.

हालांकि, कई बार पीपल या फिर बरगद का पेड़ बार-बार हटाने की कोशिशों के बावजूद पीपल का पेड़ घर की दीवारों या छत पर उग आता है. इसके अलावा पीपल के पेड़ को उखाड़ने को लेकर कई तरह के अपशकुन माना जाते हैं. अगर, आपके घर में पीपल का पेड़ उगा हुआ है और आप इसे बिना किसी नुकसान के हटाना चाहते हैं, तो आप यह उपाय आजमा सकते हैं.

छत पर पौधे क्यों उगते हैं?

अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि घरों की छतों पर पेड़ कैसे उगने लगते हैं. दरअसल, पक्षी अक्सर इन पौधों के बीज खाकर कहीं और गिरा देते हैं. अगर ये बीज आपकी छत की दरारों में या पानी जमा होने वाली जगहों पर गिर जाएं, तो ये आसानी से अंकुरित हो सकते हैं. शुरुआत में ये छोटे लग सकते हैं, लेकिन ये जल्दी बढ़ते हैं.

पीपल या बरगद के पेड़ को हटाने के लिए रसोई में रखी एक सफेद चीज ही सबसे असरदार हो सकती है. रसोई में रखा नमक पेड़ को हटाने के लिए सबसे आसान चीज है. पौधे से छुटकारा पाने का यह सबसे प्रभावी और प्राकृतिक तरीका है. नमक पानी सोख लेता है और पौधे की जड़ों को सुखा देता है, जिससे पौधा धीरे-धीरे मर जाता है. लगभग 1 लीटर गर्म पानी में कम से कम 1 कप नमक डालें और अच्छी तरह मिलाएं ताकि एक गाढ़ा घोल बन जाए. सबसे पहले पौधे को जमीन के बिल्कुल पास से काटें. फिर दरदरा नमक या बिना पानी मिलाए ब्लीच डालें. नमक या ब्लीच जड़ों को सुखा देगा और धीरे-धीरे उन्हें मार देगा. इस प्रक्रिया को कुछ दिनों तक दोहराएं. ऐसा करने से पड़े अपने आप हट जाएगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.