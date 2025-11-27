99% लोग नहीं जानते होंगे छाछ बनाने का सही तरीका, आचार्य बालकृष्ण ने बताया पेट के रोगों में कैसे पिएं छाछ

How To Make Masala Chach: अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के चलते पेट से जुड़ी कई समस्याएं होना बहुत ही आम है. पेट की समस्याओं के लिए दही का सेवन या फिर छाछ का सेवन करने की सलाह दी जाती है, लेकिन अक्सर लोग छाछ बनाने का सही तरीका नहीं जानते. जिसके चलते शरीर को छाछ का पूरा फायदा नहीं मिलता है. दरअसल, भारत के कई राज्यों में छाछ के बिना खाना अधूरा ही रहता है. बिना छाछ के लोग खाना तक छोड़ देते हैं. छाछ को दही की तुलना अधिक लाभकारी माना जाता है, लेकिन लोग अक्सर सोचते हैं कि छाछ में क्या मिलाएं या इसे पीने का सबसे अच्छा समय क्या है. आयुर्वेद एक्सपर्ट आचार्य बालकृष्ण ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करके छाछ पीने के फायदे बताए हैं.

यह भी पढ़ें:- सर्दियों में रोज भीगी हुई किशमिश खाने से क्या होता है? एनर्जी से लेकर आयरन तक रहेगा बूस्ट, स्टडी से जानिए 5 फायदे

छाछ कैसे बनाई जाती है?

छाछ बनाना बहुत आसान है और यह हमेशा से ही घर-घर में इस्तेमाल होने वाला एक जरूरी चीज है. छाछ दही में पानी मिलाकर बनाई जाती है, जिससे मक्खन ऊपर आ जाता है. फिर इसे छानकर अलग रख दिया जाता है और बचे हुए तरल को छाछ कहते हैं.

आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक, छाछ बहुत ही आसानी से पचने वाली ड्रिंक है. छाछ का सेवन खाने के साथ करना लाभकारी होता है. छाछ का सेवन करने से अपच, भूख न लगना और पेट का भारीपन दूर हो जाता है.

दही में पानी मिलाकर इसे फेटकर छाछ बनाई जाती है. इसके अलावा छाछ में सेंधा नमक, भुना जीरा या फिर काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर पीना बहुत ही फायदेमंद होता है. इससे खाना जल्दी से पच जाता है और पेट में गैस आदि की समस्या से भी राहत मिलती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.