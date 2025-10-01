चेहरे पर तेल आना कैसे बंद करें? डर्माटोलॉजिस्ट ने बताया हमेशा चिपचिपा रहता है चेहरा तो कर लें बस ये 3 काम

How to Reduce Oil From Face: ग्लोइंग और क्लियर स्किन पाना हर किसी की चाहत होती है. हालांकि, कई लोग स्किन पर ज्यादा ऑयल आने से परेशान रहते हैं. गर्मी हो या सर्दी, कई लोगों की सबसे बड़ी स्किन प्रॉब्लम यही रहती है कि उनका चेहरा हमेशा चिपचिपा और ऑयली दिखता है. बार-बार चेहरा धोने के बाद भी ऑयल वापस आ जाता है. साथ ही ऑयली स्किन पर एक्ने-पिंपल भी ज्यादा होते हैं. अब, अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए स्किन एक्सपर्ट से जानते हैं चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल को कम करने के तरीके.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर डर्मेटोलॉजिस्ट जुशिया भाटिया सरीन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में स्किन एक्सपर्ट बताती हैं, अगर आपके चेहरे पर जरूरत से ज्यादा ऑयल आ रहा है, तो ये आपके खानपान की वजह से भी हो सकता है. खानपान में बदलाव करके भी आप स्किन पर चेहरे के ऑयल को कंट्रोल कर सकते हैं. इसके लिए-

डॉ. सरीन बताती हैं, ज्यादा नमक का सेवन स्किन को डिहाइड्रेट कर देता है. इस कंडीशन में त्वचा को लगता है कि नमी कम हो गई है और वह ज्यादा सीबम (तेल) प्रोड्यूस करने लगती है. नतीजा, चेहरा और भी ज्यादा ऑयली और चिपचिपा दिखने लगता है. इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा नमकीन चीजें न खाएं. इससे अलग लो-सोडियम सॉल्ट का इस्तेमाल करें.

रेड मीट हाई इंफलामेटरी फूड माना जाता है. इसका ज्यादा सेवन शरीर में इंफ्लेमेशन बढ़ा देता है, जिससे चेहरे पर तेल ज्यादा निकलने लगता है. ऐसे में अगर आपकी स्किन पहले से ऑयली है, तो रेड मीट का सेवन कम कर दें. इसकी जगह आप चिकन, मछली या दाल जैसी हल्की प्रोटीन वाली चीजें खा सकते हैं.

इन सब से अलग स्किन एक्सपर्ट बताती हैं, शुगर भी चेहरे पर ऑयल बढ़ाने की एक बड़ी वजह है. शुगर खाने से शरीर में IGF-1 नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो सीबम प्रोडक्शन को बढ़ा देता है. यही कारण है कि मीठा खाने के बाद चेहरा और भी ज्यादा चिपचिपा लगने लगता है. मीठे स्नैक्स या डेसर्ट की जगह ताजे फल और सब्जियां खाना बेहतर होगा. ये शरीर को पोषण देने के साथ-साथ स्किन को भी हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखते हैं.

यानी चेहरे पर हमेशा ऑयल आना सिर्फ बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि यह आपके खाने-पीने से भी जुड़ा हुआ है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा दिनभर फ्रेश और साफ दिखे, तो अपनी डाइट से ज्यादा नमक, रेड मीट और शुगर को कम कर दें. इसके साथ पर्याप्त पानी पिएं और हल्के, बैलेंस्ड फूड खाएं. ये छोटे-छोटे बदलाव आपके चेहरे की चिपचिपाहट को कम कर सकते हैं और स्किन को ज्यादा हेल्दी, ग्लोइंग बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.