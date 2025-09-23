विज्ञापन

नवजात बच्चे के चेहरे को रगड़कर बाल हटाते हैं आप? आज जान लीजिए इसका सही तरीका

Newborn Care Tips: अक्सर आपने भी लोगों को बच्चों के चेहरे से बाल हटाने के लिए आटे की लोई से रगड़ते हुए देखा होगा, ऐसा करना काफी गलत है और इससे बच्चे को दर्द होता है.

बच्चे के चेहरे से ऐसे हटते हैं बाल

नवजात बच्चों की देखभाल करने के कई तरीके होते हैं, एक तरीका पुराने जमाने के लोगों यानी दादी या नानी का होता है. वहीं दूसरा तरीका नई जेनरेशन का है, जिसमें वो अपने तरीके से बच्चे की मालिश और देखरेख करते हैं. बच्चों की मालिश और उन्हें लेकर कई तरह की चीजें भी आम हैं, जिनमें एक बाल निकालने का तरीका भी शामिल है. ज्यादातर लोग बच्चे के चेहरे और बाकी जगहों से बाल निकालने के लिए कई तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है. आज हम आपको नवजात बच्चे के चेहरे से बाल हटाने का सही तरीका बताएंगे. 

पैदा होने के बाद क्यों रहते हैं बाल?

आपने अक्सर देखा होगा कि पैदा होने के बाद बच्चे के चेहरे और हाथों पर बाल होते हैं, कुछ बच्चों के कम तो कुछ बच्चों में ये ज्यादा भी हो सकते हैं. अब इन्हें देखकर कई लोग परेशान रहते हैं और कुछ दिन बाद जब बच्चे की मालिश शुरू होती है तो वो इन्हें हटाने की कोशिश करने लगते हैं. इसे लेनूगो कहा जाता है और ये मां के पेट में बच्चे के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करते हैं. इससे बच्चे का टेंपरेचर मेंटेन रहता है. 

बाल हटाने के लिए क्या करते हैं लोग?

ज्यादातर मामलों में घर की बुजुर्ग महिलाएं बच्चे के इन बालों को हटाने के लिए कई तरीके इस्तेमाल करती हैं. कई लोग चने के लोट से घिसते हैं तो कुछ इसके लिए आटे की लोई बनाकर इस्तेमाल करते हैं. ऐसा करने से बाल खिंचते हैं और बच्चे को काफी दर्द होता है, जिससे वो रोने लगता है.  

क्या है सही तरीका?

जो लोग बच्चे के बाल हटाते हैं, ऐसा करने के पीछे उनका तर्क होता है कि अगर ये बाल नहीं हटाए तो बड़े होने पर भी बच्चे के चेहरे पर बाल दिखेंगे. हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको बच्चे के इन बालों को हटाने की कोई जरूरत नहीं होती है. चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉ इमरान पटेल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बताया कि आमतौर पर 16 से 20 हफ्ते में ये बाल खुद ही हट जाते हैं और बच्चे की स्किन क्लियर होने लगती है. डॉक्टर ने भी यही कहा कि बाल हटाने के लिए आपको अपने बच्चे को दर्द देने की जरूरत नहीं है.

