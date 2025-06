घर की दीवारों पर घिनौनी लगती हैं छिपकली? एक बार जरूर ट्राई करें ये घरेलू नुस्खे, किसी कोने में नहीं आएंगी नजर

How to get rid of lizards forever: गर्मी और बरसात के मौसम में छोटे-छोटे कीड़े मकोड़ों का आतंक काफी बढ़ जाता है. खासकर घर की दीवारों, छतों और कोनों पर छिपकली दिखाई देने लगती हैं. ये न सिर्फ देखने में घिनौनी लगती हैं, बल्कि हाइजीन से जुड़ी परेशानियां भी बढ़ा देती हैं. ऐसे में अगर आप भी छिपकलियों से परेशान हैं, तो घर से इन्हें भगाने के लिए कुछ आसान और असरदार नुस्खे आजमा सकते हैं. यहां हम आपको कुछ ऐसे ही नुस्खे बता रहे हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

घर से छिपकली भगाने के लिए करें ये काम

बता दें कि छिपकली अंडे की गंध से दूर भागती हैं. ऐसे में आप इनके छिलकों की मदद ले सकते हैं. अंडे का इस्तेमाल करने के बाद उसके छिलकों को घर के कोनों, खिड़की के पास या दरवाजों के पास रख दें. हर कुछ दिन में ऐसा करें. इससे छिपकली खुद घर के अंदर आना बंद कर देंगी.

छिपकलियां तेज गंध से नफरत करती हैं. ऐसे में इन्हें भगाने के लिए आप लहसुन और प्याज की मदद ले सकते हैं. इसके लिए लहसुन की कुछ कलियां और प्याज के टुकड़े काटकर उन जगहों पर रखें जहां छिपकलियां ज्यादा दिखती हैं. इससे अलग आप लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाकर इसमें थोड़ी मात्रा में पानी मिलाकर घर के कोनों में स्प्रे कर सकते हैं. इससे भी छिपकली घर से दूर भागने लगेंगी.

थोड़ी मात्रा में काली मिर्च पाउडर और तंबाकू को पानी में मिलाकर एक स्प्रे तैयार कर लें. इसे छिपकली वाली जगहों पर छिड़कें. ऐसा करने से भी छिपकली घर से भाग जाएंगी. हालांकि, इस स्प्रे बच्चों और पालतू जानवरों से पूरी तरह दूर रखें.

इन सब से अलग छिपकली भगाने के लिए आप नींबू और पुदीने की मदद ले सकते हैं. नींबू का रस और पुदीने के तेल को पानी में मिलाकर एक नेचुरल स्प्रे बनाएं. इसे घर के कोनों, खिड़कियों और दरवाजों के पास छिड़कें. इसकी खुशबू न सिर्फ छिपकली भाग जाएंगी है, बल्कि आपका घर भी तरोताजा रहेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.