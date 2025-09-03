Dark Circles कम करने के लिए जरूरी हैं ये 3 चीजें, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया आंखों के नीचे के काले घेरों को हमेशा के लिए कैसे हटाएं

How to remove dark circles: आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होना बेहद आम समस्या है. अब, ज्यादातर लोग इसे नींद की कमी से जोड़ते हैं. हालांकि, इससे अलग भी डार्क सर्कल्स होने के पीछे कुछ खास कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. इसे लेकर सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. अपनी इस पोस्ट में न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, नींद से अलग डार्क सर्कल्स हमारे शरीर के अंदर की असंतुलन की निशानी भी हो सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

क्यों होते हैं डार्क सर्कल्स?

लवनीत बत्रा के मुताबिक, अगर आप डार्क सर्कल्स को हमेशा के लिए कम करना चाहते हैं, तो आपको इसकी जड़ पर काम करना होगा. इसके लिए तीन बातों पर ध्यान देना जरूरी है.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, अगर शरीर में आयरन कम है तो खून में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है. इसका असर सबसे पहले आपकी आंखों के नीचे दिखता है. आयरन की कमी होने पर आंखें सुस्त दिखने लगती हैं और डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं.

इसके लिए पोषण विशेषज्ञ गॉर्डन क्रेस सीड्स (हलिम) और नींबू को डाइट में शामिल करने की सलाह देती हैं. हलिम सीड्स आयरन से भरपूर होते हैं और नींबू का रस विटामिन C देता है, जिससे आयरन का अवशोषण बेहतर होता है. यह कॉम्बिनेशन शरीर में आयरन की कमी को जल्दी पूरा करने में मदद करता है.

लवनीत बत्रा बताती हैं, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में कोलेजन की कमी होने लगती है. इससे हमारी स्किन पतली होती जाती है और डार्क सर्कल्स और गहरे दिखते हैं.

इसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट बोन ब्रोथ या टमाटर का सूप डाइट में शामिल करने की सलाह देती हैं. बोन ब्रोथ में कोलेजन पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स होते हैं, जो स्किन को मजबूत बनाते हैं. वहीं, टमाटर का सूप लाइकोपीन देता है, जो स्किन को फ्री-रेडिकल्स से बचाता है और स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है.

इन सब से अलग न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, शरीर में पानी की कमी भी आंखों को थका हुआ और धंसा हुआ दिखा सकती है. हाइड्रेशन बढ़ाने के लिए नारियल पानी और भीगे हुए सब्जा सीड्स (तुलसी के बीज) का सेवन करें. नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है, जबकी सब्जा सीड्स एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर देते हैं, जिससे पाचन सुधरता है और शरीर अंदर से हाइड्रेट रहता है.

इन तरह 3 बातों पर ध्यान देकर न केवल आप डार्क सर्कल्स से निजात पा सकते हैं, बल्कि इससे आपकी स्किन भी हेल्दी दिखेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.