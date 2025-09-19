आंखों के नीचे से काले घेरे हटाने के 4 असरदार घरेलू नुस्खे

Dark Circles Remedy: आजकल डार्क सर्कल्स यानी आंखों के नीचे काले घेरे होना एक आम समस्या बन चुकी है. इसके पीछे नींद की कमी सबसे आम कारण है. वहीं, डार्क सर्कल्स होने पर चेहरा डल और बेजान नजर आने लगता है. कई बार ये घेरे इतने अधिक हो जाते हैं कि मेकअप के बाद भी चेहरे पर साफ नजर आते हैं. अब, अगर आप भी इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको डार्क सर्कल्स कम करने के लिए कुछ असरदार घरेलू नुस्खे बता रहे हैं. ये खास नुस्खे योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

डार्क सर्कल्स हटाने के लिए ट्राई करें ये नुस्खे

डॉक्टर हंसाजी कहती हैं, कच्चा आलू प्राकृतिक ब्लीचिंग गुणों से भरपूर होता है. इसमें मौजूद कैटलॉस नामक एंजाइम पिगमेंटेशन कम करने और इंफ्लेमेशन घटाने में मदद करता है. ऐसे में आलू को कद्दूकस करके उसका रस निकालें, कॉटन पैड भिगोकर आंखों पर 10–15 मिनट रखें. ठंडे आलू का रस और भी असरदार होता है.

योग गुरु बताती हैं, इस्तेमाल किए हुए टी बैग्स को फ्रिज में ठंडा करके आंखों पर रखने से सूजन और काले घेरे दोनों कम होते हैं. ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं और आंखों को ताजगी देते हैं.

सोने से पहले आंखों के नीचे एलोवेरा जेल और विटामिन ई ऑयल का मिश्रण लगाने से त्वचा को गहराई से नमी मिलती है. यह ओवरनाइट ट्रीटमेंट त्वचा की मरम्मत करता है और धीरे-धीरे डार्क सर्कल्स हल्का करने में असर दिखा सकता है.

इन सब से अलग आप टमाटर और बेसन का पेस्ट मिलाकर आंखों के नीचे लगा सकते हैं. योग गुरु बताती हैं, टमाटर में मौजूद लाइकोपिन त्वचा को ब्राइट करता है. वहीं, बेसन स्किन को एक्सफोलिएट कर डेड स्किन सेल्स का सफाया करने में असर दिखाता है. ऐसे में टमाटर का रस, बेसन और कुछ बूंदे ठंडे दूध की मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे 10 मिनट आंखों के नीचे लगाएं और तमय समय बाद धो लें. यह पिगमेंटेशन कम करने और तुरंत निखार लाने में मदद करता है.

हंसाजी कहती हैं, ये चारों नुस्खे बेहद असरदार हैं. हालांकि, ध्यान रखें डार्क सर्कल्स पूरी तरह रातोंरात नहीं जाते. ऐसे में इन्हें नियमित तौर पर अपनाना जरूरी है. इसके साथ हेल्दी डाइट लें, पर्याप्त नींद सबसे जरूरी है. इन सब से अलग किसी भी बात का अधिक तनाव लेने से भी बचें. इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप नेचुरल तरीके से डार्क सर्कल्स को साफ कर सकते हैं और स्किन की खोई हुई चमक को वापस पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.