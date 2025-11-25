कंबल-रजाई की बदबू ने सोना कर दिया मुश्किल? इन तरीकों से दूर करें स्मेल, नींद भी आएगी मजेदार

Kambal ki Badbu Kaise Hataye: सर्दियों की शुरुआत हो गई है और दिन प्रतिदिन ठंड भी बढ़ती जा रही है. इन दिनों कंबल और रजाई को रोजाना इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसे में कई दिनों तक अलमारी में बंद होने के कारण रजाई-कंबलों में अजीब सी गंदी स्मेल या कहें बदबू भी आने लगती है. कभी-कभी ये स्मेल तो सोना भी काफी ज्यादा मुश्किल कर देती है. इसके अलावा स्किन से जुड़ी कई समस्याएं-एलर्जी होने का खतरा भी बना रहता है. इसी के चलते आज हम आपको कुछ आसान घरेलू हैक्स और तरीके बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से कंबल-रजाई की स्मेल चली जाएगी और नींद भी मजेदार आएगी.

धूप में जरूर सुखाएं

आपने अक्सर बड़े-बुजुर्गों को धूप में कंबल-रजाई सुखाते हुए देखा होगा. दरअसल, ऐसा करने से बदबू-नमी तो दूर होती ही है साथ में रजाई-कंबल में मौजूद बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं. ऐसे में आप जब भी काफी समय बाद अलमारी से रजाई-कंबल निकालें तो कुछ घंटों के लिए धूप में सुखाने के लिए टांग दें और फिर इस्तेमाल करें.

कंबल-रजाई की बदबू को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा काफी मददगार साबित हो सकता है. दरअसल, बेकिंग सोडा नेचुरल डियोडोराइजर की तरह काम करता है. स्मेल को दूर करने के लिए आप कंबल पर बेकिंग सोड़ा छिड़कें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. इसके बाद आप कंबल-रजाई को अच्छे से झाड़ लें और धूप में सुखा दें. इससे गंध खत्म हो जाएगी.

कंबल-रजाई की अजीब सी गंध को दूर करने के लिए आप फैब्रिक फ्रेशनर स्प्रे का प्रयोग करें. इससे कंबल में फ्रेशनेस आएगी और खुशबू से महकने लगेगा.

कंबल-रजाई की बदबू को हटाने के लिए आप सिरके और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप सफेद सिरका और पानी का एक घोल तैयार कर स्प्रे बोतल में डाल लें. अब इस घोल को कंबल पर छिड़कें और पंखे में सुखाने के लिए छोड़ दें. इससे बदबू दूर हो जाएगी.

बदबू को खत्म करने के लिए आप कपूर का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए आप कवर को पहले अच्छे से धो लें और फिर जब कंबल पर चढ़ाएं तो उसमें कपूर डाल दें. इससे बैक्टीरिया भी दूर होंगे और बदबू भी खत्म हो जाएगी.



