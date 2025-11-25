सर्दी में काले तिल खाने से क्या फायदा होते हैं? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया ठंड के मौसम में कैसे खाने चाहिए तिल

Black sesame seeds benefits in Winter: सर्दियों में सेहत का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है. ठंड बढ़ते ही शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है, जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है और कई तरह की छोटी-बड़ी परेशानियां शुरू हो जाती हैं. ऐसे में ठंड के मौसम में गर्म और शरीर को ताकत देने वाले चीजों को खाने की सलाह दी जाती है. इन्हीं चीजों में से एक है काले तिल. काले तिल को सर्दियों का सुपरफूड माना जाता है. मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर रोबिन शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने ठंड में काले तिल खाने के फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

क्या कहते हैं डॉक्टर?

इंस्टा हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में डॉक्टर शर्मा बताते हैं, सही तरीके से काले तिल खाने पर खासकर आपको 3 कमाल के फायदे मिल सकते हैं.



नंबर 1- यूरिन लीक की समस्या में आराम

सर्दी के मौसम में बच्चों में बिस्तर गीला करने की समस्या बढ़ जाती है. इसके अलावा कई बुजुर्ग भी यूरिन लीक होने से परेशान रहते हैं. खासकर खांसने या छींकने पर कई लोगों को यह परेशानी होती है. काला तिल इस दिक्कत को कम करने में मदद कर सकता है. इसके लिए-

200 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम खसखस को लोहे की कढ़ाई में भून लें.

इसमें लगभग 200 ग्राम धागे वाली मिश्री मिलाकर बारीक पाउडर बना लें.

इस पाउडर को दिन में 2–3 बार खाने से कुछ दिनों में यूरिन लीक की समस्या में राहत मिल सकती है.

काले तिल में कैल्शियम, आयरन और हेल्दी फैट्स भरपूर होते हैं. ये तत्व बालों की जड़ों को पोषण देते हैं और हेयर फॉल कम करते हैं. इसके लिए-

200 ग्राम काले तिल, 200 ग्राम आंवला पाउडर और 200 ग्राम सूखा नारियल लें.

तीनों क मिलाकर बारीक पाउडर तैयार करें.

इस मिश्रण को 1 चम्मच हल्के गुनगुने पानी के साथ दिन में 2-3 बार लेने से बाल झड़ना कम हो सकते हैं, सफेद बालों की समस्या कम हो सकती है और बाल अधिक मजबूत दिखने लगते हैं.

इन सब से अलग सर्दी आते ही कई लोग घुटनों, कमर और जोड़ों में दर्द से परेशान रहने लगते हैं. काले तिल शरीर को गर्मी और ताकत दोनों देते हैं, जिससे इस तरह के दर्द में राहत मिलती है. इसके लिए-

220 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम सौंठ पाउडर, 100 ग्राम मेथी दाना और 200 ग्राम गुड़ लें.

इनसे लड्डू बनाकर रोज एक-दो खाए जा सकते हैं.

डॉक्टर बताते हैं, ये लड्डू सर्दियों में होने वाले जोड़ों के दर्द में नेचुरल तरीके से आराम पहुंचाते हैं.

डॉक्टर रोबिन शर्मा कहते हैं, तिल की तासीर गर्म होती है. ऐसे में जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या रहती है, उन्हें इसकी मात्रा कम रखनी चाहिए. अगर फिर भी आपको दिक्कत हो, तो काले तिल का सेवन करने से बचें.

