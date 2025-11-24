Bloating को तुरंत कम कैसे करें? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बस 3 काम करने से अंदर हो जाएगा फूला हुआ पेट

How to reduce stomach bloating: ब्लोटिंग होना एक आम परेशानी है. खासकर महिलाएं इस दिक्कत से ज्यादा जूझती हैं. गलत खानपान, जल्दी-जल्दी खाना, कम पानी पीना या स्ट्रेस के चलते आपका पेट बहुत अधिक फूला हुआ और भारी महसूस होता है. इससे न केवल असहजता का एहसास बढ़ जाता है, बल्कि कई बार ऐसा लगता है जैसे पेट में गैस फंसी हुई है और शरीर हल्का नहीं हो पा रहा है. अगर आपके साथ भी हर थोड़े समय में ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको 3 बेहद आसान तरीके बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप ब्लोटिंग से तुरंत राहत पा सकते हैं. ये खास तरीके न्यूट्रिशनिस्ट रीमा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

नींबू पानी, जीरा पानी, सौंफ का पानी, तुलसी का पानी...सुबह खाली पेट कौन सा पानी पीने से क्या फायदे मिलते हैं?

कैसे कम करें ब्लोटिंग?

न्यूट्रिशनिस्ट रीमा कहती हैं कि अगर आपके पेट में गैस फंस गई है या बहुत भारीपन महसूस हो रहा है, तो 10 मिनट की हल्की वॉक करें. वॉक करने से पेट की मांसपेशियों में हल्की मूवमेंट होती है. इससे गैस आसानी से बाहर निकलती है और पेट की सूजन या हैवीनेस जल्दी कम हो जाती है. ऐसे में जब भी आपको अपना पेट फूला-फूला महसूस हो, तब केवल 10 मिनट तक वॉक कर लें.

एक गिलास पानी में चुटकीभर जीरा, चुटकीभर अजवाइन और थोड़े से सौंफ के बीज डालकर उबाल लें. अच्छी तरह उबल जाने के बाद गैस बंद कर दें और पानी को छान लें. न्यूट्रिशनिस्ट इस पानी को हल्का गुनगुना पीने की सलाह देती हैं. इन तीनों मसालों में पाचन को तेज करने वाले गुण होते हैं. जीरा गैस और एसिडिटी कम करता है, अजवाइन पेट में जमा गैस को तोड़ने में मदद करती है, जबकि सौंफ आंतों को रिलैक्स करती है और गैस को मूव होने में मदद करती है. इस तरह इस ड्रिंक को पीने से भी आपको ब्लोटिंग में तुरंत आराम मिल सकता है.

इन सब से अलग पोषण विशेषज्ञ ब्लोटिंग होने पर एक फल खाने की सलाह देती हैं. आप सेब, पपीता या नाशपाती जैसा कोई फ्रूट खा सकते हैं. इन फलों में फाइबर होता है, जो बॉवेल मूवमेंट को बेहतर बनाता है. इससे भी पेट फूलने की दिक्कत कम हो जाती है.

इस तरह केवल 3 आसान काम कर आप पूट फूलने या ब्लोटिंग की समस्या से तुरंत राहत पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.