Tips To Clear Competitive Exams: कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आज के टाइम में एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ पहला कदम होते हैं. चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल, लॉ या फिर सिविल सर्विसेस, हर फील्ड में एंट्री ऐसे ही एग्जाम्स (Competitive Exam Ki Taiyari Kaise Karen) से होती है. लेकिन इनका लेवल बहुत हाई होता है और हजारों बच्चों में से सिर्फ कुछ ही सेलेक्ट (How To Get Selected In Competitive Exams) हो पाते हैं. ऐसे में पैरेंट्स की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो अपने बच्चे को सही सपोर्ट दें. ताकि, वो कठिन एग्जाम्स को क्रैक कर सके. यहां हम बता रहे हैं 7 आसान और असरदार तरीके जिससे आप अपने बच्चे की तैयारी को मजबूत बना सकते हैं.

बच्चों को इस तरह करें तैयार (Tips make your child ace competitive exams)

अगर आप बच्चे की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद सिलेबस को समझना होगा. हर एग्जाम का अपना एक फिक्स पैटर्न और सिलेबस होता है

• ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड करें – वेबसाइट या ब्रोशर से.

• कौन-कौन से सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स हैं – उसकी लिस्ट बना लें.

• क्वेश्चन टाइप्स को जानें – MCQs हैं, शॉर्ट आंसर हैं या लॉन्ग?

• मार्किंग स्कीम देखें – नेगेटिव मार्किंग है या नहीं.

जब आपको और आपके बच्चे को सिलेबस क्लियर होगा. तब पढ़ाई का प्लान बनाना और जरूरी टॉपिक्स पर फोकस करना आसान हो जाएगा.

एक अच्छा स्टडी प्लान जरूरी है. लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की डेली लाइफ में फिट हो जाए. बहुत स्ट्रिक्ट या भारी-भरकम प्लान ना बनाएं जो बच्चा फॉलो ही ना कर पाए.

• सिलेबस को छोटे हिस्सों में बांटें.

• डेली और वीकली टारगेट बनाएं – जैसे एक चैप्टर रोज या 10 सवाल रोज.

• बीच-बीच में ब्रेक्स दें – ताकि माइंड फ्रेश रहे.

• पढ़ाई और खेलने में बैलेंस रखें.

बच्चे को भी प्लानिंग में शामिल करें ताकि उसे जिम्मेदारी और मोटिवेशन दोनों मिल सकें.

एक शांत और कम्फर्टेबल जगह पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी होती है.

• जहा बैठते हैं वो जगह पीसफुल वाली होनी चाहिए.

• डेस्क साफ-सुथरी और ऑर्गनाइज हो.

• डिस्ट्रैक्शन्स जैसे फोन, टीवी दूर रखें.

• जरूरी चीजें जैसे पेन, नोटबुक्स, कैल्क्युलेटर पास में रखें.

एक डेडिकेटेड स्टडी एरिया बच्चे के दिमाग को सिग्नल देता है कि अब पढ़ाई का टाइम है.

कॉम्पेटिटिव एग्जाम्स में प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी ताकत होती है.

• पहले आसान सवालों से शुरू करें – इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा.

• टाइम सेट करके प्रैक्टिस करवाएं – ताकि स्पीड और टाइम मैनेजमेंट सुधरे.

• मिस्टेक्स को रिव्यू करें – और उनसे सीखो.

• बार-बार रिविजन कराएं – इससे याददाश्त और समझ दोनों स्ट्रॉन्ग होती है.

बच्चे को समझाओ कि रट्टा मारना काम नहीं आता. एग्जाम्स में लॉजिक, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा जरूरी हैं.

• कॉन्सेप्ट को सिंपल एक्साम्पल से समझाएं – जैसे डेली लाइफ की चीजों से जोड़ कर.

• सवाल पूछने के लिए मोटिवेट करें – डाउट्स क्लियर करें.

• चार्ट्स, डायग्राम्स और वीडियो का इस्तेमाल करें.

• अलग-अलग तरह के सवाल कराएं – ताकि थिंकिंग स्किल्स डेवलप हों.

जब बच्चा ‘क्यों' और ‘कैसे' समझने लगेगा, तो कोई भी सवाल आसान लगेगा.

अच्छी सेहत के बिना पढ़ाई करना आसान नहीं आता. इसलिए बच्चे की हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी पढ़ाई.

• हेल्दी डाइट दें – फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन शामिल करें.

• नींद पूरी करवाएं – रोज 7–8 घंटे की नींद जरूरी है.

• फिजिकल एक्टिविटी – रोज थोड़ा एक्सरसाइज या आउटडोर प्ले जरूरी है.

• रिलैक्सेशन टाइम – म्यूजिक, मेडिटेशन या कोई हॉबी टाइम देना भी जरूरी है.

बच्चे की इमोशनल हेल्थ भी उतनी ही मायने रखती है जितनी मेंटल हेल्थ.

• सिर्फ रिजल्ट नहीं, एफर्ट की तारीफ करें – छोटे अचीवमेंट्स भी सेलिब्रेट करें.

• बहुत ज्यादा प्रेशर न डालें – इससे परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है.

• बच्चे की बात ध्यान से सुनें – उसकी टेंशन, डर या परेशानी समझें.

• पॉजिटिव सोच बढ़ाएं – मिस्टेक्स से सीखने का तरीका समझाएं.

प्रस्तुति: रोहित कुमार

