दूसरों से बात करते हुए घबराते हैं या मुंह से शब्द नहीं निकलते तो ये तरीका आप में भर देगा कॉन्फिडेंस

How to Talk Without Hesitation: कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों से बात करने में झिझक सी लगती है. लेकिन यह आपकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा नहीं है. पर्सनालिटी डेवलपमेंट (Personalty Development) में इनर और आउटर दोनों बातों का ध्यान रखा जाता है. झिझक से हमारी (How to Avoid Hesitation) इमेज खराब होने का डर रहता है. हिचकिचाहट से निजी लाइफ और करियर के लिए गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है. इससे पता चलता है कि हमारे भीतर कॉन्फिडेंस की कमी है. अगर आपको भी दूसरों से बात (How to Speak Fluent) करने में झिझक महसूस होती है तो हम कुछ टिप्स बता रहे हैं.

सब्जी का छौंक लगाने से किचन की टाइल्स हो गई है गंदी, तो बस ये एक चीज कर देगी सारी सफाई