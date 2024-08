सब्जी का छौंक लगाने से किचन की टाइल्स हो गई है गंदी, तो बस ये एक चीज कर देगी सारी सफाई

Kitchen Cleaning Tips: किचन (kitchen tips) में रोज खाना बनाते वक्त आप कुकिंग ऑयल का यूज करते होंगे. कभी सब्जी और दाल में छौंक लगता है तो कभी खाना डीप फ्राई होता है. ऐसे में किचन में गैस के पीछे की दीवार पर तेल का चिपचिपापन (oily kitchen wall) आ जाता है. ऐसे में दीवार चिपचिपी और बदरंग दिखने लगती है. कई बार तेल दीवारों पर इस तरह चिपक जाता है कि उनको साफ करना मुश्किल हो जाता है. मसाले, गंदगी, धूल मिट्टी और तेल से चिकनी और गंदी हुई दीवार को साफ (cleaning tip) करने के लिए एक खास पाउडर की ट्रिक बता रहे हैं.

कास्टिक सोडा से साफ होंगी किचन की चिपचिपी दीवार | caustic soda is good to clean dirty kitchen wall

जी हां,कास्टिक सोडा किचन की गंदी और चिपचिपी दीवार को साफ करने के लिए करामाती पाउडर साबित हो सकता है. इसकी मदद से आप ना केवल किचन की दीवार बल्कि सेल्फ, सिंक और टाइल्स वगैरह भी साफ कर सकते हैं. इस पाउडर की मदद से गंदी चिपचिपी गैस की चिमनी और एग्जॉस्ट भी साफ हो सकते हैं.





इस तरह यूज करें कास्टिक सोडा | how to use caustic soda to clean oily kitchen wall



बाजार से आपको कास्टिक सोडा का पाउडर मिल जाएगा. एक स्प्रे बॉटल में कास्टिक सोडा का पाउडर डालें और थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लें. एक दूसरी बोतल में थोड़ा सा डिटर्जेंट और थोड़ा गर्म पानी डालकर स्प्रे तैयार करें. अब हाथों में ग्लव्स पहन लें. सबसे पहले दीवार पर डिटर्जेंट और गर्म पानी का स्प्रे करें और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए. अब उसके ऊपर कास्टिक सोडा के पानी का स्प्रे करें. इस पानी को स्प्रे करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर एक स्क्रबर को गर्म पानी में भिगोकर दीवार पर रब करें. इससे आपकी दीवार पर जमा गंदगी और चिपचिपे तेल के निशान साफ हो जाएंगे. आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि कास्टिक सोडा का पानी आपकी स्किन के संपर्क में ना आए. ऐसा होने पर आपकी स्किन जल या ड्राई हो सकती है.