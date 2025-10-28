बच्चे की बंद नाक कैसे खोलें? इन 3 तरीकों से तुरंत बाहर आ जाएगा जमा हुआ कफ

How to Open Blocked Nose: मौसम अब धीरे-धीरे बदल रहा है. खासकर सुबह-शाम ठंड का एहसास बढ़ने लगा है. ऐसे में छोटे बच्चों की नाक बंद होना बहुत आम बात है. हल्की ठंडक बढ़ते ही बच्चे सर्दी-जुकाम की चपेट में आ जाते हैं. खासकर बंद नाक की परेशानी सबसे अधिक परेशान करती है. इसके चलते न केवल बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है, बल्कि वे चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोते हैं और ठीक से सो तक नहीं पाते हैं. ऐसे में माता-पिता भी काफी परेशान हो जाते हैं. अब, अगर आपका बच्चा भी इस तकलीफ से जूझ रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको कुछ आसान तरीके बता रहे हैं, जो बच्चे की बंद नाक को तुरंत खोलने में असर दिखा सकते हैं.

नंबर 1- स्टीम (भाप) देना

बच्चों की बंद नाक खोलने का सबसे आसान और असरदार तरीका है उन्हें भाप देना. इसके लिए एक भगोने में पानी गर्म करें और उसमें एक चम्मच अजवाइन डाल दें. जब पानी में अच्छी भाप आने लगे, तो बच्चे को अपनी गोद में बैठाएं. ध्यान रखें कि बच्चा भगोने से थोड़ा दूर रहे ताकि उसे जलने का खतरा न हो. अब, अपने ऊपर और बच्चे पर एक तौलिया डालें और बच्चे को नाक से गहरी सांस लेने के लिए कहें. अगर बच्चा छोटा है तो आप बस तौलिया से हल्की भाप उसकी तरफ आने दें. यह उपाय दिन में दो या तीन बार करने से बच्चे की नाक तुरंत खुल जाती है और उसे राहत मिलती है.

नंबर 2- घी की बूंदें डालना



स्टीम देने के बाद अगर आपके पास शुद्ध देसी घी हो, तो आप बच्चे की नाक में एक-एक बूंद घी डाल सकते हैं. यह नाक को मॉइस्चर देता है और जमा हुआ कफ ढीला कर देता है. ध्यान रखें कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो ताकि वह इसे सह सके और उसे कोई असुविधा न हो.

नंबर 3- करवट बदलकर सुलाना



अगर बच्चे की एक तरफ की नाक बंद है, तो उसे दूसरी तरफ करवट देकर सुलाएं. उदाहरण के लिए, अगर दाईं नाक बंद है तो बच्चे को बाईं करवट लिटाएं. इससे कुछ ही मिनटों में नाक खुलने लगती है और हवा का रास्ता साफ हो जाता है.

इन बातों का भी रखें ध्यान

कमरे की हवा बहुत सूखी न हो, इसके लिए कमरे में ह्यूमिडिफायर या पानी का बर्तन रख सकते हैं.

बच्चे को पर्याप्त तरल पदार्थ दें ताकि कफ पतला रहे.

अगर बच्चे को बुखार, बहुत तेज खांसी या सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.